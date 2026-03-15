Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura después de la victoria de Peñarol contra Albion: el carbonero comparte la punta con Racing

Peñarol venció a Albion 1-0 este sábado por la noche en el Estadio Centenario, con gol de Maximiliano Olivera, y se mantiene como puntero del Torneo Apertura, en este momento junto a Racing.
El carbonero era uno de los seis equipos que comenzaron la sexta fecha del Apertura como punteros, todos con 10 unidades. Racing, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Central Español y Liverpool lo acompañaban, y este viernes Nacional se sumó al lote con su victoria frente a Wanderers.
Este sábado por la tarde Racing venció 1-0 a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida y se separó del resto como único puntero, pero horas después Peñarol se sumó a la punta.
El domingo, Central Español recibirá a Cerro Largo mientras que Deportivo Maldonado será local ante Defensor Sporting.
El lunes jugarán el mejor partido de la fecha Liverpool y Montevideo City Torque.
Así se encuentra, al final de la jornada del sábado, la tabla de posiciones del Torneo Apertura: