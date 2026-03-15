Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura después de la victoria de Peñarol contra Albion: el carbonero comparte la punta con Racing

Maximiliano Olivera celebra su gol, que le dio la victoria a Peñarol contra Albion

Peñarol venció a Albion 1-0 este sábado por la noche en el Estadio Centenario , con gol de Maximiliano Olivera , y se mantiene como puntero del Torneo Apertura , en este momento junto a Racing.

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El carbonero era uno de los seis equipos que comenzaron la sexta fecha del Apertura como punteros , todos con 10 unidades . Racing, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Central Español y Liverpool lo acompañaban, y este viernes Nacional se sumó al lote con su victoria frente a Wanderers.

Este sábado por la tarde Racing venció 1-0 a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida y se separó del resto como único puntero , pero horas después Peñarol se sumó a la punta .

El domingo, Central Español recibirá a Cerro Largo mientras que Deportivo Maldonado será local ante Defensor Sporting .

FÚTBOL URUGUAYO Así se juega la sexta fecha del Torneo Apertura, que comenzó el viernes con un duelo crucial; mirá partidos, horarios, canchas y jueces

EN VIVO Peñarol le ganó 1-0 a Albion con gol de Maximiliano Olivera y volvió a la victoria en el Estadio Centenario

El lunes jugarán el mejor partido de la fecha Liverpool y Montevideo City Torque.

Así se encuentra, al final de la jornada del sábado, la tabla de posiciones del Torneo Apertura: