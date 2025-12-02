Audiovisual que publicita en Brasil al cordero uruguayo "de la boutique de carnes" logró la Gran Campana de Oro
El INAC elogió el trabajo de su equipo de Marketing y el de Oriental Films por la pieza premiada: "Cordero uruguayo, de la boutique de carnes del mundo"
2 de diciembre 2025 - 13:48hs
Una pieza audiovisual que formó parte de la estrategia para impulsar el consumo de carne ovina en Brasil -específicamente el cordero uruguayo- y contribuir al posicionamiento de la marca Uruguay Lamb -identificando un producto de alta calidad- recibió el premio Gran Campana de Oro 2025.
En la 38a edición de la Campana de Oro ese producto de comunicación, gestado por Oriental Films para la campaña "Cordeiro Uruguaio, Da Boutique de carnes do mundo", fue distinguido como mejor pieza productora de video para el mercado exterior.
La Campana de Oro, instancia organizada por la Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU) con el objetivo de premiar la creatividad en el ámbito de la publicidad, convocó este año a cerca de 500 propuestas segmentadas por categorías y hubo además varios reconocimientos especiales, entre ellos el mencionado en esta nota.
Tras la entrega de premios, en instalaciones del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), el Instituto Nacional de Carnes (INAC) -impulsor de la promoción- destacó la gestión del equipo de Marketing del instituto y de Oriental Films.
Brasil: destino estratégico para la carne ovina de Uruguay
Dado el tamaño y concentración de población en estas regiones se estima, de la mano de esta campaña, estar impactando en 10 millones de consumidores, concluyó el informe del INAC.
La campaña "Cordero uruguayo: de la boutique de carnes del mundo", se decidió tras una investigación de mercado que el INAC realizó desde marzo de 2024 para conocer cómo incrementar el consumo de cordero uruguayo en Brasil, como alternativa más rentable en comparación con otros orígenes.
Uno de los principales hallazgos es que el 85% del ovino importado es de procedencia uruguaya, pero el reconocimiento de marca sobre la categoría "cordero uruguayo" es muy bajo, no obstante sí está visualizado como producto premium accesible mayormente desde alta gama gastronómica.