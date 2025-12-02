Dólar
Compra 38,05 Venta 40,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Jueves:
Mín  19°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 3 de diciembre

Las temperaturas en Montevideo y Área Metropolitana oscilarán entre 12 °C y 25 °C, según el organismo oficial

2 de diciembre 2025 - 21:48hs
Las nubes irán cubriendo el cielo a lo largo de la jornada
Las nubes irán cubriendo el cielo a lo largo de la jornada Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el miércoles 3 de diciembre será un día algo nuboso en todo el Uruguay, con baja probabilidad de precipitaciones en algunas partes y rachas de hasta 40 kilómetros por hora en algunas partes.

Montevideo y área metropolitana

En la capital, la mañana estará algo nuboso, con períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 20 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará claro y algo nuboso con períodos de nuboso. Las rachas de vientos ascenderán a un máximo de hasta 40 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 12 °C a los 25 °C.

Más noticias
clima en uruguay hoy: lo que hay que saber segun inumet para este domingo de clasico
CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo de clásico

El pronóstico de Inumet para este viernes 28 de noviembre
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 28 de noviembre

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará algo nuboso y nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones. También habrá nieblas y neblinas. Los vientos alcanzarán hasta los 20 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. También habrá baja probabilidad de precipitaciones y neblinas. Las rachas de vientos ascenderán a un máximo de hasta 40 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 11 °C a los 28 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 20 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará algo nuboso y nuboso. Los vientos máximos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas rondarán entre los 14 °C y los 30 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con nieblas y neblinas. Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora.

Más tarde, estará nuboso con período de algo nuboso. Los vientos máximos ascenderán hasta los 40 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas rondarán entre los 11 °C y los 29 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, nieblas y neblinas. Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora.

En la tarde noche estará algo nuboso, períodos de nuboso. Los vientos máximos ascenderán hasta los 40 kilómetros, mientras que las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 31 °C.

Temas:

Clima Uruguay Inumet Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Fernando Muslera
TURQUÍA

Estafa a Fernando Muslera: 102 años de cárcel para la banquera que con un sistema piramidal engañó a futbolistas en Turquía; mirá la cifra que denunció el uruguayo

Ignacio Ruglio 
PEÑAROL

Nuevo estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio: dice que Nacional domina a Peñarol en el siglo XXI "gracias" a los árbitros y a la AUF

Mario Bergara en entrevista con El Observador
ENTREVISTA

Mario Bergara sobre la reforma de transporte: "No podemos estar cuatro años con todo levantado sin brindar ninguna solución"

La empresa Prodhin se vendió a un magnate brasileño apodado el Rey de los Huevos

La empresa Prodhin se vendió a un magnate brasileño apodado "el Rey de los Huevos"

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos