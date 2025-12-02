Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 3 de diciembre

Las nubes irán cubriendo el cielo a lo largo de la jornada Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el miércoles 3 de diciembre será un día algo nuboso en todo el Uruguay , con baja probabilidad de precipitaciones en algunas partes y rachas de hasta 40 kilómetros por hora en algunas partes.

En la capital, la mañana estará algo nuboso , con períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 20 kilómetros por hora .

Para la tarde noche estará claro y algo nuboso con períodos de nuboso. Las rachas de vientos ascenderán a un máximo de hasta 40 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 12 °C a los 25 °C .

En el este del Uruguay, la mañana estará algo nuboso y nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones . También habrá nieblas y neblinas. Los vientos alcanzarán hasta los 20 kilómetros por hora .

Para la tarde noche estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. También habrá baja probabilidad de precipitaciones y neblinas. Las rachas de vientos ascenderán a un máximo de hasta 40 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 11 °C a los 28 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 20 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará algo nuboso y nuboso. Los vientos máximos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas rondarán entre los 14 °C y los 30 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con nieblas y neblinas. Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora.

Más tarde, estará nuboso con período de algo nuboso. Los vientos máximos ascenderán hasta los 40 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas rondarán entre los 11 °C y los 29 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, nieblas y neblinas. Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora.

En la tarde noche estará algo nuboso, períodos de nuboso. Los vientos máximos ascenderán hasta los 40 kilómetros, mientras que las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 31 °C.