Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 2 de diciembre

La jornada en la capital se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 13°C por la mañana y los 23°C por la tarde

2 de diciembre 2025 - 7:26hs
Inumet prevé temperaturas agradables&nbsp;

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé que este martes 2 de diciembre sea una jornada con temperaturas agradables pero marcada por la nubosidad y la posibilidad de lluvias aisladas en algunas zonas del país.

Montevideo y Área Metropolitana

La jornada en la capital se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 13°C por la mañana y los 23°C por la tarde. El pronóstico indica que habrá condiciones nubosas, con períodos de algo nuboso y posibles precipitaciones escasas. Además, se esperan nieblas y neblinas en las primeras horas del día. Los vientos provendrán del suroeste y sur, con intensidades de entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche, el cielo permanecerá nuboso, con vientos que cambiarán de dirección, pasando del sector sur al noreste, también entre 10 y 30 km/h.

Este

En la zona este del país, las temperaturas estarán entre 14°C en la mañana y 26°C en la tarde. Durante la mañana, el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto y algunas precipitaciones aisladas. La probabilidad de tormentas es baja, aunque se podrán registrar bancos de niebla. Los vientos serán del oeste al suroeste, con rachas de hasta 40 km/h en las zonas costeras.

Para la tarde y noche, la nubosidad aumentará, y las probabilidades de precipitaciones también. Los vientos cambiarán al sur y sureste, con rachas de hasta 40 km/h.

Oeste

En el oeste del país, las temperaturas rondarán los 14°C en la mañana y los 28°C por la tarde. El cielo se presentará nuboso, con períodos de algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos serán del sector sur, con intensidades entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche, el cielo seguirá nuboso, con períodos de algo nuboso. Los vientos cambiarán del sur al este, manteniendo las mismas intensidades.

Norte

En el norte del país, las temperaturas se mantendrán entre 15°C en la mañana y 30°C en la tarde. El día comenzará con condiciones nubosas, intercaladas con momentos de algo nuboso, y se espera la presencia de nieblas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector sur, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

A medida que avance la tarde y noche, el cielo se mantendrá nuboso, con períodos de algo nuboso. Los vientos cambiarán al sur y sureste, con la misma intensidad.

Temas:

Inumet Uruguay Montevideo Montevideo

