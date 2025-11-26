Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 27 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el jueves 27 de noviembre será un día algo nuboso en todo el Uruguay , con tormentas aisladas en distintos puntos y vientos de hasta 50 kilómetros por hora en algunas costas.

El organismo ya había adelantado que a partir de este miércoles se presentarán temperaturas que " pueden percibirse como muy elevadas ", aunque no llegan a configurar un escenario que permita decretar ola de calor .

Durante los días jueves y viernes , es en el norte del país es donde se esperan los valores "más altos" .

En la capital, la mañana estará algo nubosa y nubosa con vientos de hasta 50 kilómetros por hora .

Para la tarde noche, estará nuboso con períodos de cubierto y tormentas aisladas. Los vientos máximos descenderán hasta los 30 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 16 °C a los 31 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará algo nuboso y nuboso con períodos de claro. También habrá neblinas y bancos de niebla.

Para la tarde noche estará algo nuboso y nuboso con períodos de cubierto. También habrá una probable formación de tormentas aisladas y neblinas. Durante toda la jornada habrán rachas de hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras, mientras que las temperaturas en esta zona irán desde los 13 °C a los 31 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará algo nubosa y nubosa, mientras que las rachas de viento alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará nuboso con períodos de cubierto, con tormentas aisladas y neblinas. Los vientos máximos descenderán hasta 40 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas rondarán entre los 17 °C y los 33 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso y nuboso. Más tarde, estará nuboso con períodos de cubierto y tormentas aisladas. Los vientos máximos durante la jornada serán hasta 30 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 14 °C y los 32 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo algo nuboso y nuboso con períodos de claro. Además habrá neblinas y bancos de niebla. Las rachas de viento máximas alcanzarán los 40 kilómetros por hora.

En la tarde noche estará algo nuboso y nuboso con períodos de cubierto. También habrá tormentas aisladas y neblinas. Los vientos máximos descenderán hasta los 30 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 14 °C y los 32 °C.