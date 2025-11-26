Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 27 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el jueves 27 de noviembre será un día algo nuboso en todo el Uruguay, con tormentas aisladas en distintos puntos y vientos de hasta 50 kilómetros por hora en algunas costas.
El organismo ya había adelantado que a partir de este miércoles se presentarán temperaturas que "pueden percibirse como muy elevadas", aunque no llegan a configurar un escenario que permita decretar ola de calor.
Durante los días jueves y viernes, es en el norte del país es donde se esperan los valores "más altos".
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital, la mañana estará algo nubosa y nubosa con vientos de hasta 50 kilómetros por hora.
Para la tarde noche, estará nuboso con períodos de cubierto y tormentas aisladas. Los vientos máximos descenderán hasta los 30 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 16 °C a los 31 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana estará algo nuboso y nuboso con períodos de claro. También habrá neblinas y bancos de niebla.
Para la tarde noche estará algo nuboso y nuboso con períodos de cubierto. También habrá una probable formación de tormentas aisladas y neblinas. Durante toda la jornada habrán rachas de hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras, mientras que las temperaturas en esta zona irán desde los 13 °C a los 31 °C.
Suroeste
En esta parte del país, la mañana estará algo nubosa y nubosa, mientras que las rachas de viento alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora.
Para la tarde noche estará nuboso con períodos de cubierto, con tormentas aisladas y neblinas. Los vientos máximos descenderán hasta 40 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas rondarán entre los 17 °C y los 33 °C.
Centro sur
Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso y nuboso. Más tarde, estará nuboso con períodos de cubierto y tormentas aisladas. Los vientos máximos durante la jornada serán hasta 30 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 14 °C y los 32 °C.
Norte
Para la mañana, se espera un cielo algo nuboso y nuboso con períodos de claro. Además habrá neblinas y bancos de niebla. Las rachas de viento máximas alcanzarán los 40 kilómetros por hora.
En la tarde noche estará algo nuboso y nuboso con períodos de cubierto. También habrá tormentas aisladas y neblinas. Los vientos máximos descenderán hasta los 30 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 14 °C y los 32 °C.