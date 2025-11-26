Conductor de Canal 5 se despidió al aire tras ser desvinculado y reclamó que le deben dos meses de salario

El actor y comunicador Juan Pablo Brianza , uno de los conductores del magazine de Canal 5 El Living, anunció este lunes su salida del aire por decisión de la directiva del canal público, y se despidió de la audiencia con un mensaje en el que además dejó un reclamo a la dirección del medio.

" La dirección decidió no renovar mi contrato , me pidieron que me tome los días de licencia generados antes de finalizar, es por eso que me estoy yendo en realidad", dijo Brianza. " Lo explico porque no me van a ver en la pantalla de Canal 5 el año que viene, a pesar de haber tenido una evaluación positiva de mi trabajo , estas decisiones responden a otros motivos".

El comunicador, parte del ciclo que también conduce Paula Echevarría desde su inicio, agregó además "también lo que quiero decir, porque siempre trabajé con la verdad, le da sentido a lo que hacemos, es que en este espacio se me deben dos meses de salario que no se me han pago y me parece que no se me van a pagar ".

"Dicho esto, y dejando eso de lado, quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras que hacen posible que este canal salga al aire todos los días, estoy convencido de que este canal existe gracias a sus trabajadores, por eso se sostiene", comentó.

Brianza agradeció también a la audiencia por la compañía y los mensajes que recibió en persona o a través de las redes sociales en su tiempo en la pantalla del canal estatal. "Yo trabajé en todos los canales, y uno se sorprende cuando entra a una nueva casa y conoce a esa audiencia. Lo que encontré en Canal 5 es esa cercanía con las personas y llegar a todos lados", comentó.

"Gracias por permitirme entrar en sus casas. Nos vamos a volver a encontrar. Yo trabajo en televisión desde los 18 años, y si algo aprendí es que las direcciones de los canales muchas veces pasan sin dejar grandes cambios, sin hacer grandes aportes, algunas si, otras no, pero los trabajadores siempre estamos" concluyó.

El comunicador publicó su mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, junto al siguiente texto: "Hoy se cierra esta etapa en Canal 5. Gracias la gente que me permitió a diario estos años entrar en sus casas y juntos disfrutar de tantas historias, entrevistas, lugares. Gracias al equipazo del Living y a mi compañera que es un lujo seguir creciendo a su lado, Paula, te quiero. Muy feliz de haber sido parte de la televisión pública durante todo este tiempo. Los cambios generan nervios, pero sobre todo me generan mucho entusiasmo".