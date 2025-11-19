Desayunos Informales confirmó los cambios en su equipo tras la salida de Ana Matyszczyk

Los conductores de Desayunos Informales

Tras la salida de la periodista de Ana Matyszczyk de Desayunos Informales la semana pasada, Canal 12 incorporará a Diego "Sapo" Zas al programa periodístico matutino a partir de los próximos días, y se incorporará al equipo que integran Paula Scorza, Nicolás Batalla (su compañero en Fácil desviarse en Del Sol FM) y Leonardo Haberkorn.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

1624902188823.webp Difusión Mientras que esta semana y durante los próximos días el lugar de Matyszczyk en la mesa del programa será ocupado por la productora del programa Camila Bello, será Diego Zas el que tendrá el lugar de forma definitiva, según supo El Observador en base a fuentes del programa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Desayunos informales (@desayunosinformales12) Zas actualmente es parte de Cinco sentidos, el periodístico matinal de Canal 5, que comenzó este año, en el marco de una renovación de programación del canal público bajo su nueva dirección, y del que saldrá una vez que se concrete su llegada a Teledoce.

Este miércoles, Fácil desviarse bromeó con la noticia, y comenzó el programa con la música del noticiero de Canal 12, Telemundo. Sus compañeros consultaron a Zas por la noticia, que dijo "próximamente me sumaré a los compañeros de Desayunos", aunque aclaró que "faltan detalles" en la negociación.

De todas maneras, Zas dijo que "casi en un 100%" está definida su incorporación a Canal 12, y bromeó con su compañero Nicolás Batalla: "Vamos a estar muchas horas juntos, más que en mi casa. Vengo a Desayunos a compensar, a equilibrar tu belleza".