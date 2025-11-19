Dólar
/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

Desayunos Informales confirmó los cambios en su equipo tras la salida de Ana Matyszczyk

El programa confirma la incorporación de un nuevo panelista, que dejará la mañana de Canal 5 para pasar a Teledoce

19 de noviembre 2025 - 17:18hs
Los conductores de Desayunos Informales

Tras la salida de la periodista de Ana Matyszczyk de Desayunos Informales la semana pasada, Canal 12 incorporará a Diego "Sapo" Zas al programa periodístico matutino a partir de los próximos días, y se incorporará al equipo que integran Paula Scorza, Nicolás Batalla (su compañero en Fácil desviarse en Del Sol FM) y Leonardo Haberkorn.

1624902188823.webp

Mientras que esta semana y durante los próximos días el lugar de Matyszczyk en la mesa del programa será ocupado por la productora del programa Camila Bello, será Diego Zas el que tendrá el lugar de forma definitiva, según supo El Observador en base a fuentes del programa.

Este miércoles, Fácil desviarse bromeó con la noticia, y comenzó el programa con la música del noticiero de Canal 12, Telemundo. Sus compañeros consultaron a Zas por la noticia, que dijo "próximamente me sumaré a los compañeros de Desayunos", aunque aclaró que "faltan detalles" en la negociación.

De todas maneras, Zas dijo que "casi en un 100%" está definida su incorporación a Canal 12, y bromeó con su compañero Nicolás Batalla: "Vamos a estar muchas horas juntos, más que en mi casa. Vengo a Desayunos a compensar, a equilibrar tu belleza".

Temas:

Desayunos informales Teledoce Sapo Zas Canal 5 Canal 12

