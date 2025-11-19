Desayunos Informales confirmó los cambios en su equipo tras la salida de Ana Matyszczyk

Mientras que esta semana y durante los próximos días el lugar de Matyszczyk en la mesa del programa será ocupado por la productora del programa Camila Bello, será Diego Zas el que tendrá el lugar de forma definitiva, según supo El Observador en base a fuentes del programa.
Zas actualmente es parte de Cinco sentidos, el periodístico matinal de Canal 5, que comenzó este año, en el marco de una renovación de programación del canal público bajo su nueva dirección, y del que saldrá una vez que se concrete su llegada a Teledoce.
Este miércoles, Fácil desviarse bromeó con la noticia, y comenzó el programa con la música del noticiero de Canal 12, Telemundo. Sus compañeros consultaron a Zas por la noticia, que dijo "próximamente me sumaré a los compañeros de Desayunos", aunque aclaró que "faltan detalles" en la negociación.
De todas maneras, Zas dijo que "casi en un 100%" está definida su incorporación a Canal 12, y bromeó con su compañero Nicolás Batalla: "Vamos a estar muchas horas juntos, más que en mi casa. Vengo a Desayunos a compensar, a equilibrar tu belleza".