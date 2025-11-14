Ana Matyszczyk se despidió de Canal 12 y se emocionó en su último programa: "Te voy a extrañar mucho, Desayunos"

Luego de cuatro años como una de las integrantes de Desayunos Informales , este viernes la periodista de Canal 12 Ana Matyszczyk anunció su salida del programa y se despidió, emocionada, de sus compañeros y de la audiencia del periodístico matutino de Teledoce.

Matyszczyk anunció al comienzo del programa que sería su última jornada en el ciclo que compartió hasta esta semana con sus colegas Paula Scorza, Nicolás Batalla y Leonardo Haberkorn, y sobre el final del programa compartió un mensaje final entre lágrimas.

" Me han hecho una invitación a participar de otros proyectos periodísticos que me ilusionan mucho y fue la decisión más difícil que tomé en mi vida laboral", dijo al respecto de su salida del programa y del canal la periodista que también es una de las figuras del flamante canal de streaming Fix.

PREMIOS Jorge Drexler sumó un Grammy Latino a su colección: la particular forma en la que se enteró del triunfo y su mensaje posterior

LITERATURA Noche de las librerías: una guía de actividades con entrada gratuita para este viernes en Montevideo

"Fue una decisión mega compleja. Fueron cuatro temporadas al aire en Desayunos Informales, y di lo mejor de mí", concluyó.

El mensaje de despedida de Ana Matyszczyk luego de su salida de Desayunos Informales

Tras el final del programa, la periodista compartió en sus redes sociales una foto de su despedida del equipo del programa, y escribió "Te voy a extrañar mucho, Desayunos. Gracias infinitas a mis compañeros, a la audiencia y al canal".

Por su parte, la cuenta del programa publicó "Despedimos a Ana, quien transitará un nuevo camino laboral. Todo el equipo de Desayunos informales y Teledoce le desea muchos éxitos. ¡Muchas gracias, Ana!"