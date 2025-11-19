El Chino Recoba vuelve a dirigir y lo hará en un club aurinegro del exterior, luego de un año y medio sin equipo

Álvaro Recoba, el Chino Recoba, volverá a dirigir luego de lo que fue su salida de Nacional el año pasado cuando los resultados no se le dieron. El entrenador llegó a un acuerdo con Deportivo Táchira de Venezuela.
El conjunto venezolano le dio la bienvenida este miércoles en sus redes sociales.
"Un histórico de Uruguay al Más Grande de Venezuela. Bienvenido, profe @Chino_Recoba20, estamos seguros que escribirás una página GLORIOSA en el AURINEGRO, siguiendo el histórico legado de fundadores, jugadores y técnicos charrúas que enaltecieron nuestro club. Vamo arriba, profe 2026", escribieron desde el club.
La corta carrera de Recoba DT
El Chino Recoba comenzó a dirigir en la Tercera división de Nacional y en 2023 ascendió al primer equipo.
Luego estuvo en 2024 hasta junio, cuando los resultados no lo acompañaron y fue cesado.
Ahora, un año y medio después, Recoba volverá a dirigir y lo hará en Deportivo Táchira de Venezuela en lo que será su primera experiencia en el exterior del país.
Así lo presentó en redes su nuevo equipo:
