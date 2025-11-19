Evitar actividades prolongadas al aire libre y cerrar ventanas: las recomendaciones del MSP por la nube de polvo de la Patagonia

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) emitió un aviso sanitario por la nube de polvo de la Patagonia que ingresó a Uruguay en las últimas horas. La cartera exhortó a la población a mantener una serie de "medidas preventivas" hasta que el fenómeno climático se disipe.

El martes, el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) avisó por el ingreso de una fina "nube de polvo" desde la zona costera hacia el territorio nacional, originada a raíz de fuertes vientos en la región patagónica argentina .

Inumet señaló que este evento "se caracteriza por la suspensión de material particulado fino en la atmósfera ".

Como consecuencia, el organismo advirtió por la " reducción de visibilidad" y una " tonalidad grisácea en el cielo ".

Hasta el momento, informa el MSP, no se han registrado "alteraciones" en los sistemas de monitoreo de calidad del aire, "lo que sugiere que la mayor concentración de este material particulado se encuentra a una altura superior".

Aun así, desde el ministerio continúan monitoreando la situación y recomiendan a la gente adoptar las siguientes medidas preventivas hasta que la situación se normalice:

Evitar actividades prolongadas al aire libre durante períodos de mayor presencia de polvo.

Mantener puertas y ventanas cerradas en interiores para reducir la entrada de partículas.

Las personas que trabajen al aire libre podrán considerar el uso de protección respiratoria adecuada según su actividad.

Personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas, adultos mayores, niños o personas inmunodeprimidas deben prestar especial atención a posibles síntomas y consultar al sistema de salud ante cualquier cambio.

"Se exhorta a la ciudadanía a seguir únicamente canales oficiales para la actualización de información y a compartir estas recomendaciones con personas vulnerables de su entorno", destacan.

En una actualización emitida en las últimas horas, Inumet informó que se espera que el polvo se mantenga en el territorio nacional "hasta el jueves".

"Se espera que el polvo actualmente sobre Uruguay se mantenga hasta el jueves 20. Las lluvias pronosticadas y el cambio en la masa de aire contribuirán a decantarlo", aseguran.