/ Nacional / PRONÓSTICO

Meteorólogo anunció calor sostenido y buena presencia de sol hasta el jueves: las máximas rondarán los 30°C

Sin embargo, el especialista prevé que el viernes "hay pasaje de algunas lluvias y tormentas"

18 de noviembre 2025 - 7:27hs
20250203 Termometro de calle, temperatura a 31°, calor, verano, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que este martes será caluroso en todo el país, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 29°C en la capital.

En su espacio de Subrayado (Canal 10), el especialista detalló que en el interior del país los termómetros podrían marcar hasta 34°C.

Además, señaló que será una jornada soleada en todo el territorio y dijo que la situación se mantendrá hasta el jueves inclusive, ya que el viernes "hay pasaje de algunas lluvias y tormentas".

"El jueves vamos a estar con temperaturas de hasta 38°C en la zona Norte y litoral. Acá (Montevideo) habrá temperaturas de 30°C a 32°C", adelantó Cisneros.

Horas atrás, el meteorólogo Guillermo Ramis había señalado que el martes la mínima sería de 14 °C y la máxima rondaría 25 °C, con cielos nubosos y soleados, y un frente frío sin efectos significativos.

El miércoles, las mínimas estarán en torno a los 13 °C y las máximas a 22 °C, con cielos parcialmente nublados. El jueves, las temperaturas serán similares, pero hacia la tarde se prevén lluvias, principalmente en el sur del país. El viernes, el mal tiempo persistirá con precipitaciones en todo el país, la mínima será de 6 °C y la máxima de 18 °C. Ramis advirtió que un frente frío generará cielos cubiertos, lluvia y posibles tormentas, pero las condiciones mejorarán hacia el fin de semana.

