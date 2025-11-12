"Reparen las goteras": meteorólogo advirtió por situación climática de este fin de semana que ocurre "en el 80% de los casos"

El meteorólogo Guillermo Ramis advirtió en las últimas horas sobre una situación climática que ocurre "casi siempre" en estas fechas, donde se genera un calor sofocante y luego una desmejora con lluvias y tormentas .

Con formación en la Armada Nacional , Ramis reveló que gracias a su doble profesión -como meteorólogo y capitán de navío- logró registrar un fenómeno que se cumple en un gran porcentaje de veces .

"El sábado 15 de noviembre es el Día de la Armada. En el 80 % de los casos que tengo registrado, el 15 es un día agobiante. Acá va a haber 31 °C el sábado ", contó.

"¿Y qué ocurre? Al día siguiente, entre el sábado y el domingo, pasa un frente frío en la madrugada, que puede venir con una línea de inestabilidad y eso puede producir tormentas severas con alguna ráfaga de vientos de hasta 80 kilómetros ", añadió.

Lo peor del mal tiempo agarraría "de refilón" a la capital, sobre las 04:00 de la madrugada. Pese a esto, el experto invitó a tener "cuidado" y pidió a la gente que "reparen las goteras hoy" y no a última hora "cuando todo el mundo está descansando".

Este pronóstico se condice con las advertencias de los meteorólogos Mario Bidegain y Nubel Cisneros, que en diálogo con El Observador anunciaron una jornada muy cálida para el sábado y una desmejora el domingo.

El pronóstico de meteorólogos Bidegain y Cisneros para el fin de semana

De acuerdo a lo informado por Bidegain, desde el jueves habrá un ascenso en las temperaturas hasta el sábado, cuando las máximas superarán los 31 °C.

Luego, durante las últimas horas de esa jornada, se registrarán nuevos episodios de lluvias, esta vez "más importantes". "Los acumulados van a estar entre 35, 30 milímetros", aseguró el experto.

Esto llevará a que el lunes se registre un "descenso importante" de las temperaturas con máximas en la capital de 20 °C.

Por su parte, Cisneros explicó que a partir del jueves, las temperaturas estarán nuevamente en ascenso, con "mucho calor", también el viernes y sábado.

Durante el primer día del fin de semana, el experto espera una "jornada agobiante" y un "muy alto índice de humedad".

"Esto desencadena en el domingo con una jornada inestable, con tormentas y lluvias", explicó y llamó a "tener cuidado" porque no se destacan "algunas tormentas puntualmente fuertes", actividad eléctrica y alguna granizada.