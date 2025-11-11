Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 12 de noviembre

Mariana SUAREZ / AFP

Este miércoles 12 de noviembre, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé condiciones inestables en varias regiones del país, con lluvias y tormentas, que irán mejorando hacia la tarde.

Montevideo y Área Metropolitana La jornada tendrá temperaturas de 16°C a 24°C, y el cielo estará cubierto a nuboso. Se esperan precipitaciones y tormentas durante la mañana, aunque las condiciones mejorarán progresivamente. El viento soplará desde el noroeste hacia el suroeste, con ráfagas de entre 10 y 30 km/h. En la tarde y noche, la nubosidad disminuirá, con viento del suroeste al sureste, también en ráfagas de 10 a 30 km/h.

Este En la región Este, las temperaturas oscilarán entre 11°C y 27°C. Se espera una mañana nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas, acompañadas de neblinas. Las ráfagas de viento del sector norte al suroeste podrían alcanzar hasta 40 km/h, especialmente en áreas afectadas por tormentas. A medida que avance la tarde, la nubosidad irá disminuyendo, aunque las neblinas persistirán, con vientos del sur a una velocidad de entre 10 y 30 km/h, y rachas de hasta 40 km/h.

Oeste En el Oeste del país, las temperaturas estarán entre 15°C y 26°C. Al igual que en otras regiones, se prevé un día nuboso y cubierto por la mañana, con lluvias y tormentas, y algunas neblinas. El viento, procedente del sur, alcanzará velocidades de 10 a 30 km/h, con ráfagas fuertes durante las tormentas. Hacia la tarde-noche, la nubosidad disminuirá, con vientos del suroeste al sureste, que podrían variar entre 10 y 30 km/h.

Norte Para el Norte del país, la jornada traerá temperaturas entre 15°C y 27°C. La mañana será similar a la de otras regiones, con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas, y presencia de neblinas. Se esperan ráfagas de viento del sur de hasta 40 km/h. En la tarde y noche, las condiciones mejorarán parcialmente, con cielo cubierto a nuboso, y precipitaciones aisladas. El viento cambiará al suroeste y sureste, manteniendo ráfagas moderadas de hasta 30 km/h, con períodos de calma.