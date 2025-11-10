Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 10 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 10 de noviembre una jornada estable en todo el país, con cielos mayoritariamente claros, presencia de neblinas en horas de la mañana y vientos moderados que, en algunas zonas, alcanzarán rachas fuertes durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 7 °C y máximas de 28 °C, según la región.
Montevideo y área metropolitana
La capital tendrá temperaturas de entre 11 °C y 24 °C, con un cielo claro y algo nuboso. Inumet reportó neblinas al comienzo del día y vientos del sector sur entre 10 y 20 km/h.
Hacia la tarde y la noche se mantendrán las condiciones de estabilidad, con cielo despejado y un cambio en la dirección del viento hacia el sector sur y noreste, intensificándose a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Este
La zona Este registró el amanecer más frío del país, con 7 °C de mínima y una máxima prevista de 27 °C. La mañana se presentó clara, con algo de nubosidad y bancos de niebla, acompañada por vientos del sudoeste de 10-20 km/h.
Durante la tarde y la noche continuarán las condiciones estables y el cielo mayormente despejado, mientras el viento rotará del sudoeste al sector este, con intensidades de 10-30 km/h.
Oeste
El litoral oeste tendrá una de las jornadas más cálidas, con temperaturas entre 10 °C y 28 °C. La mañana combinó cielo claro y períodos de nubosidad, además de neblinas y bancos de niebla, con vientos variables de 0-10 km/h.
En la tarde y noche, el cielo se mantendrá claro y algo nuboso, y los vientos pasarán a soplar del sector este a 10-30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h en zonas costeras.
Norte
En el norte del país, las temperaturas se moverán entre 10 °C y 27 °C. La mañana presentó cielo claro y algo nuboso, con bancos de niebla, y vientos del sector este de 10-20 km/h.
Hacia la tarde y noche se mantendrán las condiciones estables, con cielos despejados y vientos del sector este de 10-30 km/h, acompañados por rachas que llegaron a 40 km/h.