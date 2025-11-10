Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 10 de noviembre

Se espera cielo claro y algo nuboso durante la mañana en todo el país Piqsels

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este lunes 10 de noviembre una jornada estable en todo el país, con cielos mayoritariamente claros , presencia de neblinas en horas de la mañana y vientos moderados que, en algunas zonas, alcanzarán rachas fuertes durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 7 °C y máximas de 28 °C, según la región.

La capital tendrá temperaturas de entre 11 °C y 24 °C , con un cielo claro y algo nuboso. Inumet reportó neblinas al comienzo del día y vientos del sector sur entre 10 y 20 km/h .

Hacia la tarde y la noche se mantendrán las condiciones de estabilidad, con cielo despejado y un cambio en la dirección del viento hacia el sector sur y noreste , intensificándose a 10-30 km/h , con rachas de hasta 40 km/h .

La zona Este registró el amanecer más frío del país, con 7 °C de mínima y una máxima prevista de 27 °C . La mañana se presentó clara, con algo de nubosidad y bancos de niebla , acompañada por vientos del sudoeste de 10-20 km/h .

Durante la tarde y la noche continuarán las condiciones estables y el cielo mayormente despejado, mientras el viento rotará del sudoeste al sector este, con intensidades de 10-30 km/h.

Oeste

El litoral oeste tendrá una de las jornadas más cálidas, con temperaturas entre 10 °C y 28 °C. La mañana combinó cielo claro y períodos de nubosidad, además de neblinas y bancos de niebla, con vientos variables de 0-10 km/h.

En la tarde y noche, el cielo se mantendrá claro y algo nuboso, y los vientos pasarán a soplar del sector este a 10-30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h en zonas costeras.

Norte

En el norte del país, las temperaturas se moverán entre 10 °C y 27 °C. La mañana presentó cielo claro y algo nuboso, con bancos de niebla, y vientos del sector este de 10-20 km/h.

Hacia la tarde y noche se mantendrán las condiciones estables, con cielos despejados y vientos del sector este de 10-30 km/h, acompañados por rachas que llegaron a 40 km/h.