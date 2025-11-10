Video: el polémico gol de un uruguayo que lleva a una infartante definición del descenso en Argentina

El momento del polémico penal que le cometieron a un uruguayo en Banfield vs Aldosivi

A una fecha del final del campeonato , en Argentina el descenso de la Liga Profesional a la Primera B Nacional está al rojo vivo, con tres equipos peleando por evitar ocupar los dos puestos que llevan a la pérdida de categoría: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz.

Este domingo una polémica victoria de Aldosivi sobre la hora ante Banfield le puso más picante a la definición, con el uruguayo Federico Gino como protagonista.

El equipo de Mar del Plata necesitaba ganar para salir del último lugar de la tabla anual, uno de los cupos para el descenso junto con el último lugar de los promedios, que también está disputado entre Aldosivi y San Martín (hoy último). Con 27 puntos , arrancaba un punto por debajo de San Martín y Godoy Cruz.

El partido, disputado en el Estadio Florencio Solá de Banfield, se mantuvo sin goles hasta los últimos minutos, cuando una jugada polémica cambió el encuentro.

FÚTBOL ARGENTINO Boca Juniors 2-0 River Plate: el xeneize se quedó con el Superclásico con un gol de Miguel Merentiel

ARGENTINA Boca Juniors vuelve a la Copa Libertadores tras la gran decepción de este año con el recordado gol errado por Edinson Cavani

En una de las últimas del partido, Federico Gino hizo una pared con Ayrton Preciado dentro del área e intentó eludir al defensor Nicolás Meriano, pero cayó al suelo. El árbitro Luis Medina desestimó una falta del zaguero en primera instancia, pero Fernando Espinoza lo llamó desde el VAR para que la revisara. Finalmente, Medina comunicó desde los altoparlantes del estadio que Meriano cometió una "acción imprudente" y pitó el penal.

El encargado de patear fue el propio Gino, que definió cruzado al palo derecho de Facundo Sanguinetti y puso el 1-0 que dejó a Aldosivi con 30 puntos y ventaja para la definición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987676794636382647?s=20&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN A ESTA REPE: Lobo Medina NO VIO PENAL para Aldosivi ante Banfield y luego lo cobró tras la revisión en el VAR. ¿Qué te pareció?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/tNa93eopU5 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987676017700352211?s=20&partner=&hide_thread=false PENAL PARA ALDOSIVI ANTE BANFIELD EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO. ¿QUÉ TE PARECE?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/6J9paFYzFK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987677690107675020?s=20&partner=&hide_thread=false PUEDE VALER LA PERMANENCIA: GOL AGÓNICO DE GINO PARA EL 1-0 DE ALDOSIVI ANTE BANFIELD.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/IMe72dOi0j — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2025

¿Cómo se define el descenso en Argentina?

En la última fecha, Aldosivi se enfrentará a San Martín de San Juan en una final por el descenso. Godoy Cruz, en tanto, jugará contra Deportivo Riestra en Mendoza.

En el primer partido, una victoria de Aldosivi manda al descenso a sus dos competidores, mientras que un empate baja a San Martín y favorece a Aldosivi pero no lo salva, ya que si Godoy Cruz gana lo llevará a una final por el desempate.

Si San Martín vence enviará a la Primera B a Aldosivi, pero podría ir a un desempate si el "Tomba" también derrota a Riestra.

Godoy Cruz solo puede ganar y forzar un desempate contra alguno de los dos contrincantes.