Enfrentamiento entre policías e hinchas de Nacional terminó con un oficial herido y un parcial tricolor detenido

Un policía herido y un hincha de Nacional detenido tras incidentes Foto: Gastón Britos / FocoUy

El empate 1-1 entre Nacional y Defensor Sporting terminó fuera de las canchas con un policía herido y un hincha detenido en el estadio Luis Franzini, según informó el Ministerio del Interior.

De acuerdo a lo adelantando en primera instancia por Telenoche (Canal 4), en las inmediaciones del recinto deportivo ocurrió un enfrentamiento entre oficiales de Policía y un grupo de hinchas tricolores que no concurrieron al partido.

En la escena de los hechos quedaron cartuchos de bala de goma, piedras y varios vidrios rotos.

Producto del enfrentamiento un efectivo policial sufrió heridas leves, mientras que uno de los hinchas fue detenido.

Este incidente ocurrió en el marco del partido que definió el final del Torneo Clausura, que ganó la semana pasada Peñarol, y la Tabla Anual, que se llevó finalmente Nacional gracias al punto que cosechó en el empate contra Defensor.