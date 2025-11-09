Mirá los goles de la infartante definición de la Tabla Anual con el empate de Nacional y el triunfo de Peñarol

Nacional ganó la Tabla Anual y Peñarol dio pelea hasta el final en una vibrante última fecha del Torneo Clausura.
Los tricolores necesitaban un solo punto y lo consiguieron ante Defensor Sporting en el Franzini. Empezaron perdiendo 1-0 y terminaron empatando 1-1 con decisivo gol de Nicolás "Diente" López.
Al mismo tiempo, Peñarol derrotó 2-0 a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario.
Como los dos partidos se jugaron a la misma hora, 16.30, la línea de tiempo de la definición de la Tabla Anual marcó que entre los 25 minutos de ambos partidos, cuando Eduardo Agüero, en contra, abrió la cuenta para Peñarol tras subida de Gastón Silva, y los 79', cuando empató el Diente López, Peñarol igualaba a Nacional para forzar una final por la Tabla Anual.
Es decir que durante 54 minutos, Peñarol saboreó una final con Nacional que ahora solo se dará si supera a Liverpool en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya.
Esa posibilidad se desmanteló con la notable subida de Diego Romero y la oportuna definición de López.
Estos fueron los goles en el Franzini. Abrió la cuenta José Álvarez con un gol de antología, y empató López.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/1987649633871393006&partner=&hide_thread=false
Peñarol contó, además del gol en contra de Agüero, con una exquisita asistencia de Leonardo Fernández para Matías Arezo, para sellar su triunfo ante City Torque.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/1987651237538676808&partner=&hide_thread=false
Con su derrota, City Torque fue superado por Nacional (por diferencia de goles) que terminó como vicecampeón del Clausura.
Peñarol ganó el Clausura y ahora jugará una final contra Liverpool, campeón del Torneo Apertura. El ganador, a final única a disputarse en el Estadio Centenario, se medirá con Nacional en dos finales.
La final entre Liverpool y Peñarol se jugará el próximo domingo en el Estadio Centenario. La hora se fijará este lunes por parte de la Mesa Ejecutiva que comanda Álvaro Rivero.