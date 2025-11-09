Dólar
Mirá los goles de la infartante definición de la Tabla Anual con el empate de Nacional y el triunfo de Peñarol

Mirá los goles del empate entre Defensor Sporting y Nacional y los del triunfo de Peñarol contra Montevideo City Torque, partidos donde se resolvió la Tabla Anual en favor de los tricolores

9 de noviembre 2025 - 21:24hs
Alexander Machado, Luis Mejía y Sebastián Coates

Foto: Dante Fernández/FocoUy

Nacional ganó la Tabla Anual y Peñarol dio pelea hasta el final en una vibrante última fecha del Torneo Clausura.

Como los dos partidos se jugaron a la misma hora, 16.30, la línea de tiempo de la definición de la Tabla Anual marcó que entre los 25 minutos de ambos partidos, cuando Eduardo Agüero, en contra, abrió la cuenta para Peñarol tras subida de Gastón Silva, y los 79', cuando empató el Diente López, Peñarol igualaba a Nacional para forzar una final por la Tabla Anual.

Juan Cruz De los Santos
POSICIONES

Posiciones de la Tabla Anual con Nacional ganador y del Torneo Clausura que concluyó este domingo

Diego Aguirre
PEÑAROL

"¿La jugada de Maxi Gómez en el final de Defensor-Nacional? Sí, la vi; sin palabras", dijo Diego Aguirre tras el triunfo de Peñarol

Es decir que durante 54 minutos, Peñarol saboreó una final con Nacional que ahora solo se dará si supera a Liverpool en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya.

Esa posibilidad se desmanteló con la notable subida de Diego Romero y la oportuna definición de López.

Estos fueron los goles en el Franzini. Abrió la cuenta José Álvarez con un gol de antología, y empató López.

Peñarol contó, además del gol en contra de Agüero, con una exquisita asistencia de Leonardo Fernández para Matías Arezo, para sellar su triunfo ante City Torque.

Con su derrota, City Torque fue superado por Nacional (por diferencia de goles) que terminó como vicecampeón del Clausura.

Peñarol ganó el Clausura y ahora jugará una final contra Liverpool, campeón del Torneo Apertura. El ganador, a final única a disputarse en el Estadio Centenario, se medirá con Nacional en dos finales.

La final entre Liverpool y Peñarol se jugará el próximo domingo en el Estadio Centenario. La hora se fijará este lunes por parte de la Mesa Ejecutiva que comanda Álvaro Rivero.

