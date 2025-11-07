La Policía busca a hombre condenado por homicidio que escapó durante salida autorizada: tenía consulta médica y rompió la tobillera

La Policía de Maldonado emitió un comunicado este viernes en el que solicita colaboración de la población para localizar a un hombre condenado por homicidio que se fugó durante una salida autorizada del centro penitenciario de Las Rosas .

Según informaron las autoridades policiales del departamento fernandino, el recluso, Mario Sebastián Pérez Cabrera , dejó el jueves el penal para asistir a una consulta médica . Sin embargo, lo hizo sin custodia policial y con una tobillera electrónica que rompió antes de escapar .

Pérez Cabrera había sido condenado en setiembre de 2024 por el homicidio de un hombre de 55 años en el barrio La Capuera de Maldonado, así como por lesiones graves. El 17 de setiembre de ese año, el hombre fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Carrasco por personal de Interpol al regresar de Brasil, donde cumplió una condena por narcotráfico. Tras ser trasladado a la Justicia de Maldonado, fue condenado como autor penalmente responsable de homicidio y lesiones graves en régimen de reiteración real, recibiendo una pena de diez años y seis meses de prisión.