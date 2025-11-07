Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
nubes
Sábado:
Mín  14°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / MALDONADO

La Policía busca a hombre condenado por homicidio que escapó durante salida autorizada: tenía consulta médica y rompió la tobillera

El hombre dejó el jueves el penal de Las Rosas para asistir a una consulta médica, pero lo hizo sin custodia policial y con una tobillera electrónica que rompió antes de escapar

7 de noviembre 2025 - 13:48hs
profugo0711

La Policía de Maldonado emitió un comunicado este viernes en el que solicita colaboración de la población para localizar a un hombre condenado por homicidio que se fugó durante una salida autorizada del centro penitenciario de Las Rosas.

Según informaron las autoridades policiales del departamento fernandino, el recluso, Mario Sebastián Pérez Cabrera, dejó el jueves el penal para asistir a una consulta médica. Sin embargo, lo hizo sin custodia policial y con una tobillera electrónica que rompió antes de escapar.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 13.47.18

Pérez Cabrera había sido condenado en setiembre de 2024 por el homicidio de un hombre de 55 años en el barrio La Capuera de Maldonado, así como por lesiones graves. El 17 de setiembre de ese año, el hombre fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Carrasco por personal de Interpol al regresar de Brasil, donde cumplió una condena por narcotráfico. Tras ser trasladado a la Justicia de Maldonado, fue condenado como autor penalmente responsable de homicidio y lesiones graves en régimen de reiteración real, recibiendo una pena de diez años y seis meses de prisión.

Más noticias
Policía investiga la muerte de dos hombres en Paysandú
HOMICIDIO

Policía investiga la muerte de dos hombres en Paysandú: fueron encontrados acribillados dentro de un auto

investigacion de cibercrimen permitio condenar a diez personas: se aclararon denuncias por mas de $ 3.000.000
DELITOS

Investigación de Cibercrimen permitió condenar a diez personas: se aclararon denuncias por más de $ 3.000.000

Temas:

policía homicidio Maldonado prófugo

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DERECHOS DE TV

La jugada maestra de Tenfield: apuesta al streaming, no ofertó el cable y observa cómo se mueve ese sublote; salieron a escena tres rivales de peso, Torneos-Directv, Mediapro y Telecom

Diego García
PEÑAROL

Secretaría de Género de Peñarol pidió que se le rescinda contrato a Diego García o sea separado del plantel por su causa de abuso sexual: mirá lo que definió el consejo directivo

El presidente del BSE, Marcos Otheguy
MARCOS OTHEGUY

Presidente del BSE fue presentado como licenciado en Historia, pese a que no lo es: "Es un error administrativo", dijo

Empleo doméstico
TRABAJO

Amas de casa y empleadas acordaron que haya tres categorías laborales para el trabajo doméstico

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos