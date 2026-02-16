Dólar
/ Nacional / POLICIALES

Policía jubilado baleó en la cabeza a un delincuente que quería rapiñar una estación de servicio: el arma del ladrón era "de fogueo"

Otro funcionario policial de 42 años, que se encontraba fuera de servicio, también intervino efectuando disparos con su arma de reglamento

16 de febrero 2026 - 11:28hs
20250717 Arma policial, policia
Foto: Inés Guimaraens

Un hombre resultó herido de gravedad este lunes por la mañana tras una fallida tentativa de rapiña en una estación de servicio ubicada sobre César Mayo Gutiérrez, en las inmediaciones del límite entre el barrio montevideano de Abayubá y la localidad canaria de La Paz, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Según la información primaria divulgada en primera instancia por Montevideo Portal, el hecho ocurrió sobre las 06:00, cuando dos delincuentes llegaron al lugar y, mediante amenazas con un arma, exigieron al personal la entrega de la recaudación.

Sin embargo, los asaltantes ignoraban que un cliente que se encontraba cargando combustible era funcionario policial jubilado de 53 años. El agente se identificó como tal y repelió la rapiña, lo que derivó en un intercambio en el que uno de los sospechosos recibió un disparo en la cabeza.

Asimismo, un funcionario policial de 42 años, que se encontraba fuera de servicio, intervino efectuando disparos con su arma de reglamento.

El herido —cuya identidad no fue divulgada— fue trasladado a un centro asistencial. Fuentes policiales constataron que el hombre se encontraba judicializado y portaba una tobillera electrónica. El segundo implicado se dio a la fuga en una moto tipo cross.

Durante el relevamiento de la escena se determinó que el arma que llevaba el lesionado era una réplica, incapaz de efectuar disparos.

La Policía incautó un casco, dinero sustraído, una pistola de fogueo y vainas calibre 9 milímetros. Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente.

La Fiscalía de Flagrancia de 14.º Turno tomó intervención y dispuso las actuaciones de rigor, incluyendo relevamiento de cámaras y seguimiento del segundo autor. Las investigaciones continúan bajo la órbita del Área de Investigaciones de Zona IV.

