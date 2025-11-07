Policía investiga la muerte de dos hombres en Paysandú: fueron encontrados acribillados dentro de un auto

Dos hombres fueron encontrados acribillados en un auto en una avenida de la ciudad de Paysandú , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento sanducero a El Observador.

Según el parte oficial, el hecho ocurrió durante la noche del jueves en la intersección de las calles Pinilla y Avenida Soriano .

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron la presencia de un vehículo con dos jóvenes en su interior, ambos con heridas de arma de fuego .

POLICIALES La Policía investiga la muerte de un hombre de 30 años en Salto: tenía una herida de arma blanca en el cuello

BRASIL Comando Vermelho: quién es Cláudio Castro, el gobernador de Río de Janeiro que dirige una policía acusada de ser una "máquina de matar"

Enterados de la situación, personal médico se dirigió al lugar y constató el fallecimiento de ambos hombres .

De acuerdo con el periodista local Pedro Olivera, testigos del crimen indicaron a la Policía que en cierto momento de la noche un grupo de personas descendió de un vehículo y abrió fuego contra el auto de las víctimas.

Por el momento no hay personas detenidas y la Policía trabaja para identificar a las personas fallecidas y ubicar a los responsables.

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica, Comando de Jefatura y del Área de Investigación. El caso está en manos de la fiscal letrada departamental de Paysandú de 1º Turno, Carolina Martínez.