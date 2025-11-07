Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Sábado:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / HOMICIDIO

Policía investiga la muerte de dos hombres en Paysandú: fueron encontrados acribillados dentro de un auto

Por el momento no hay personas detenidas y la Policía trabaja por esta hora para confirmar la identidad de los fallecidos

7 de noviembre 2025 - 9:49hs
Policía investiga la muerte de dos hombres en Paysandú

Policía investiga la muerte de dos hombres en Paysandú

Foto: Leonardo Carreño

Dos hombres fueron encontrados acribillados en un auto en una avenida de la ciudad de Paysandú, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento sanducero a El Observador.

Según el parte oficial, el hecho ocurrió durante la noche del jueves en la intersección de las calles Pinilla y Avenida Soriano.

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron la presencia de un vehículo con dos jóvenes en su interior, ambos con heridas de arma de fuego.

Más noticias
El gobernador de Río de Janeiro ordenó el operativo del pasado 28 de octubre contra el Comando Vermelho.
BRASIL

Comando Vermelho: quién es Cláudio Castro, el gobernador de Río de Janeiro que dirige una policía acusada de ser una "máquina de matar"

la policia investiga la muerte de un hombre de 30 anos en salto: tenia una herida de arma blanca en el cuello
POLICIALES

La Policía investiga la muerte de un hombre de 30 años en Salto: tenía una herida de arma blanca en el cuello

Enterados de la situación, personal médico se dirigió al lugar y constató el fallecimiento de ambos hombres.

De acuerdo con el periodista local Pedro Olivera, testigos del crimen indicaron a la Policía que en cierto momento de la noche un grupo de personas descendió de un vehículo y abrió fuego contra el auto de las víctimas.

Por el momento no hay personas detenidas y la Policía trabaja para identificar a las personas fallecidas y ubicar a los responsables.

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica, Comando de Jefatura y del Área de Investigación. El caso está en manos de la fiscal letrada departamental de Paysandú de 1º Turno, Carolina Martínez.

Temas:

policía Paysandú hombres delincuentes

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DERECHOS DE TV

La jugada maestra de Tenfield: apuesta al streaming, no ofertó el cable y observa cómo se mueve ese sublote; salieron a escena tres rivales de peso, Torneos-Directv, Mediapro y Telecom

Raúl Sendic junto a los abogados Ignacio Durán (izquierda) y Gumer Pérez (derecha)
DEFENSA DE SENDIC

Abogado Gúmer Pérez "indignado" con exsocio Ignacio Durán por "violar el secreto profesional" al hablar de la defensa de Sendic

Diego García
PEÑAROL

Secretaría de Género de Peñarol pidió que se le rescinda contrato a Diego García o sea separado del plantel por su causa de abuso sexual: mirá lo que definió el consejo directivo

El presidente del BSE, Marcos Otheguy
MARCOS OTHEGUY

Presidente del BSE fue presentado como licenciado en Historia, pese a que no lo es: "Es un error administrativo", dijo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos