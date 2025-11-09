Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 9 de noviembre

Se espera cielo claro y algo nuboso durante la mañana en todo el país Piqsels

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el domingo 9 de noviembre será un día algo nuboso en Uruguay.

En la capital del país, la mañana será algo nubosa, con periodos de claro. Para la tarde noche estará algo nuboso, con períodos de nuboso. Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora durante toda la jornada. Las temperaturas en esta zona irán desde los 10 °C a los 23 °C .

En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con nieblas y neblinas.

Para la tarde noche se mantendrá incambiado. Durante toda la jornada los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora . Las temperaturas en esta zona irán desde los 3 °C a los 25 °C .

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará algo nubosa, con periodos de claro y neblinas y bancos de niebla. Más tarde estará nuboso con períodos de algo nuboso y neblinas. Durante toda la jornada los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora.

Aquí las temperaturas rondarán entre los 9 °C y los 25 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso, con periodos de claro, neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora. En la tarde noche se mantendrá incambiado.

Los vientos máximos ascenderán hasta 30 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 6 °C y los 23 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo nuboso, con periodos de claro.

En la tarde noche, estará nuboso, con la presencia de bancos de niebla. Durante toda la jornada los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 5 °C y los 24 °C en la zona noreste y los 10°C y los 25 °C en la zona noroeste.