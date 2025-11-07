Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 8 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el sábado 8 de noviembre será un día con precipitaciones escasas en todo el Uruguay y con vientos de hasta 40 kilómetros por hora en algunas costas.

En la capital del país, la mañana nubosa y cubierta con precipitaciones escasas con neblinas. Para la tarde noche estará nuboso con períodos de cubierto. Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora durante toda la jornada. Las temperaturas en esta zona irán desde los 12 °C a los 20 °C .

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa y cubierta con precipitaciones escasas , neblinas y bancos de niebla.

Para la tarde noche estará nuboso con períodos de cubierto, precipitaciones escasas , neblinas y bancos de niebla. Durante toda la jornada los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora . Las temperaturas en esta zona irán desde los 7 °C a los 21 °C .

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará nubosa y cubierta con precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Más tarde estará nuboso con períodos de cubierto y neblinas. Durante toda la jornada los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora.

Aquí las temperaturas rondarán entre los 19 °C y los 22 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto con precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora.

Más tarde estará nuboso con períodos de cubierto y probables precipitaciones escasas. Los vientos máximos ascenderán hasta 40 kilómetros por hora en algunas costas. Las temperaturas rondarán entre los 10 °C y los 21 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas.

En la tarde noche, estará nuboso con períodos de cubierto con precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Durante toda la jornada los vientos alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 9 °C y los 21 °C.