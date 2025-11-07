Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
nubes
Domingo:
Mín  12°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 8 de noviembre

Las temperaturas en Montevideo y Área Metropolitana oscilarán entre 12 °C y 20 °C, según el organismo oficial

7 de noviembre 2025 - 20:42hs
20250408 Lluvia, frio, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el sábado 8 de noviembre será un día con precipitaciones escasas en todo el Uruguay y con vientos de hasta 40 kilómetros por hora en algunas costas.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana nubosa y cubierta con precipitaciones escasas con neblinas. Para la tarde noche estará nuboso con períodos de cubierto. Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora durante toda la jornada. Las temperaturas en esta zona irán desde los 12 °C a los 20 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa y cubierta con precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla.

Más noticias
con lluvia, vientos y cambios de temperatura: inumet pronostico como estara este fin de semana en uruguay
PRONÓSTICO

"Con lluvia, vientos y cambios de temperatura": Inumet pronosticó como estará este fin de semana en Uruguay

Archivo
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 7 de noviembre

Para la tarde noche estará nuboso con períodos de cubierto, precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Durante toda la jornada los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 7 °C a los 21 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará nubosa y cubierta con precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Más tarde estará nuboso con períodos de cubierto y neblinas. Durante toda la jornada los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora.

Aquí las temperaturas rondarán entre los 19 °C y los 22 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto con precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora.

Más tarde estará nuboso con períodos de cubierto y probables precipitaciones escasas. Los vientos máximos ascenderán hasta 40 kilómetros por hora en algunas costas. Las temperaturas rondarán entre los 10 °C y los 21 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas.

En la tarde noche, estará nuboso con períodos de cubierto con precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Durante toda la jornada los vientos alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 9 °C y los 21 °C.

Seguí leyendo

Las más leídas

Peñarol perdió con lo justo ante Palma Futsal por la final de la Copa Intercontinental de fútbol sala
FÚTBOL SALA

Peñarol 2-4 Palma Futsal: el aurinegro jugó de igual a igual ante el tricampeón mundial, pero en los minutos finales, cayó por la Copa Intercontinental de fútbol sala

La vida de Cacho de la Cruz: el señor televisión
TELEVISIÓN

De qué murió Cacho de la Cruz

Cateo en 18 de Julio para analizar el subsuelo de la principal avenida de Montevideo mientras se define cómo será el túnel allí
CIUDAD

Mientras se define la extensión del túnel por 18 de Julio: IMM empezó a hacer estudios de subsuelo en la avenida

Acuerdo entre Orsi y Manini por el voto 50: Frente Amplio en Artigas reclamó a Fernando Pereira frenar designación de dirigente de Cabildo Abierto
OFICIALISMO

"Acuerdo entre Orsi y Manini por el voto 50": Frente Amplio en Artigas reclamó a Fernando Pereira frenar designación de dirigente de Cabildo Abierto

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos