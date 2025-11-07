Dólar
FÚTBOL SALA

Peñarol 2-4 Palma Futsal: el aurinegro jugó de igual a igual ante el tricampeón mundial, pero en los minutos finales, cayó por la Copa Intercontinental de fútbol sala

Palma Futsal, tricampeón de Europa y del mundo, le ganó en los últimos minutos a Peñarol por la final de la Copa Intercontinental de fútbol sala

7 de noviembre 2025 - 19:19hs
Peñarol perdió con lo justo ante Palma Futsal por la final de la Copa Intercontinental de fútbol sala

Peñarol perdió con lo justo ante Palma Futsal por la final de la Copa Intercontinental de fútbol sala

Peñarol enfrentó a Palma Futsal por la Copa Intercontinental de fútbol sala

Peñarol enfrentó a Palma Futsal por la Copa Intercontinental de fútbol sala

Peñarol enfrentó a Palma Futsal por la final de la Copa Intercontinental de fútbol sala

Peñarol enfrentó a Palma Futsal por la final de la Copa Intercontinental de fútbol sala

Lucas Paroldo festeja su gol para Peñarol ante Palma Futsal por la Copa Intercontinental

Lucas Paroldo festeja su gol para Peñarol ante Palma Futsal por la Copa Intercontinental

Peñarol fútbol sala enfrentó a Palma Futsal por la Copa Intercontinental

Peñarol fútbol sala enfrentó a Palma Futsal por la Copa Intercontinental

Peñarol ante Palma Futsal por la Copa Intercontinental de fútbol sala

Peñarol ante Palma Futsal por la Copa Intercontinental de fútbol sala

La selfie de los jugadores de Peñarol que le ganaron el clásico de fútbol sala a Nacional

La selfie de los jugadores de Peñarol que le ganaron el clásico de fútbol sala a Nacional

FOTO: @FutbolSalaCAP

EN VIVO

Peñarol perdió 4-2 en los minutos finales ante Palma Fustal este viernes, el tricampeón europeo y ahora del mundo, en lo que fue la final de la Copa Intercontinental de fútbol sala, que se disputó en el Polideportivo Son Moix de Mallorca.

Aquí los detalles del partido:

Embed - Copa Intercontinental de Futsal 2025 - Palma Futsal (ESP) x Peñarol Futsal (URU)

Live Blog Post

Final del partido: Palma Futsal ganó 4-2 y es tricampeón mundial

Los españoles se coronaron tricampeones del mundo con la victoria.

Live Blog Post

Minuto 39: gol de Palma Futsal

Ernesto anotó desde su campó en los segundos finales con Peñarol metido en el campo contrario.

Live Blog Post

Minuto 38: Ordoqui al palo

Se salvó el equipo español con un remate de Ordoqui en el travesaño.

Live Blog Post

Minuto 37: amarilla en Peñarol

Brandon Díaz recibió la amonestación en los carboneros.

Live Blog Post

Minuto 36: gol de Palma Futsal

Machado pudo el tercero enseguida de la igualdad aurinegra.

Live Blog Post

Minuto 36: gol de Peñarol

Paroldo volvió a convertir para los aurinegros.

Live Blog Post

Minuto 35: Mathías Fernández probó de lejos

El arquero aurinegro buscó la igualdad y el arquero rival la quitó al córner.

Live Blog Post

Minuto 35: Fabinho cerca del tercero

Fabinho le pegó muy bien de afuera y el balón se fue apenas afuera.

Live Blog Post

Minuto 31: el palo salvó a Peñarol

Palma Futsal llegó bien por izquierda, y el palo salvó a los carboneros.

Live Blog Post

Minuto 31: amarilla en Peñarol

Duque vio la amonestación en los aurinegros.

Live Blog Post

Minuto 30: Paroldo estuvo cerca del segundo

Lucas Paroldo desbordó por derecha y casi convierte el segundo mirasol.

Live Blog Post

Minuto 27: salva el empate el arquero español

Buena llegada aurinegra, pero el arquero de Palma Futsal, salvó muy bien.

Live Blog Post

Minuto 26: gol de Palma Futsal

Rivillos anota nuevamente para los locales.

Live Blog Post

Minuto 24: gol de Peñarol: ¡Paroldo!

Los aurinegros llegaron a la igualdad con un remate bien colocado por Paroldo.

Live Blog Post

Minuto 22: se salvó Peñarol

Los españoles llegaron con peligro y los aurinegros se salvaron del segundo.

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo en España

Se inició la segunda parte en la final de la Copa Intercontinental.

Live Blog Post

Minuto 20: final del primer tiempo: gana Palma Futsal 1-0

Culminó la primera parte con victoria de los españoles.

Live Blog Post

Minuto 16: el palo salvó a Peñarol

Palma Futsal llegó con todo y el palo salvó a los aurinegros del segundo.

Live Blog Post

Minuto 13: amarilla en Palma Futsal

Alisson Neves vio la amonestación en los europeos.

Live Blog Post

Minuto 12: Peñarol se perdió el empate

Díaz quedó solo contra el arquero rival, pero este la sacó notablemente y se perdió el empate.

Live Blog Post

Minuto 10: amarilla en Peñarol

Solórzano vio la amonestación por tomar a un rival.

Live Blog Post

Minuto 9: Peñarol intenta reaccionar

Los aurinegros saben que el rival es muy favorito y hacen su partido. Luego del gol recibido, intentan reaccionar.

Live Blog Post

Minuto 7: gol de Palma Futsal

Rivillos anotó el primero para los españoles.

Live Blog Post

Minuto 6: Palma muestra su favoritismo

El equipo español es más que Peñarol.

Live Blog Post

Minuto 3: Ernesto estuvo cerca

Ernesto quedó muy solo y el arquero aurinegro Mathías Fernández salvó el gol rival.

Live Blog Post

Minuto 2: Rivillos lo tuvo

El local estuvo a punto de convertir en un contragolpe, pero Rivillos se lo perdió.

Live Blog Post

Minuto 1: tremendo remate del arquero Mathías Fernández

El golero aurinegro, Mathías Fernández, probó desde su cancha y el colega rival se lució.

Live Blog Post

Ya juegan la final Peñarol vs Palma Futsal

Comenzó la final de la Copa Intercontinental.

Live Blog Post

Suena el Himno Nacional uruguayo

Los jugadores e hinchas de Peñarol, cantan el Himno Nacional de Uruguay.

Live Blog Post

Salieron ambos equipos a la cancha

Ya se realizó la presentación de los dos rivales en el gimnasio.

Live Blog Post

Más de 1.000 hinchas de Peñarol están presentes

Más de un millar de hinchas carboneros se encuentran en el Polideportivo Son Moix.

Live Blog Post

Los cinco rivales aurinegros

Este es el equipo titular de Palma Futsal:

palma

Live Blog Post

Estos son los cinco titulares de Peñarol

Peñarol anunció su equipo titular para la final:

peñarol
Live Blog Post

Por dónde se puede ver el partido

El encuentro se puede ver en el canal 310 de DSports y en streaming, en DGO y en esta dirección de YouTube de Mundo do Futsal.

Embed - Copa Intercontinental de Futsal 2025 - Palma Futsal (ESP) x Peñarol Futsal (URU)
Live Blog Post

Comienza la cobertura del partido Peñarol vs Palma Futsal

Aquí se inicia la cobertura de Referí del encuentro.

Temas:

Peñarol fútbol sala Copa Intercontinental

