La durísima sanción que recibió Gabriel Neves, ex Nacional y selección uruguaya, en Estudiantes de La Plata

El volante uruguayo de Estudiantes de La Plata, Gabriel Neves , fue suspendido por tres fechas por parte del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) luego del planchazo que le aplicó a Ander Herrera en el partido ante Boca Juniors.

Cerca del final del encuentro, la jugada fue penada en principio con tarjeta amarilla, pero tras revisión del VAR, fue sancionada con la roja.

Luego de conocerse la durísima sanción para el uruguayo Gabriel Neves, ex Nacional y selección uruguaya, el técnico de Estudiantes de la Plata tiene un problema importante.

Eduardo Domínguez se queda sin un recambio sensible, que suele utilizar en la mitad de la cancha cuando hay que mejorar el circuito de juego.

No solo lo perderá para los partidos contra Tigre y Argentinos Juniors que son los que terminan la fase regular del Torneo Clausura argentino, sino también para un hipotético cruce de octavos de final de playoffs.

En el fútbol argentino no son comunes este tipo de sanciones tan duras, pero al uruguayo esta vez, le tocó.