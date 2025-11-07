Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

La durísima sanción que recibió Gabriel Neves, ex Nacional y selección uruguaya, en Estudiantes de La Plata

El uruguayo está en un buen momento futbolístico y esto le hará bajar las revoluciones por un tiempo

7 de noviembre 2025 - 13:06hs
neves.jpg

El volante uruguayo de Estudiantes de La Plata, Gabriel Neves, fue suspendido por tres fechas por parte del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) luego del planchazo que le aplicó a Ander Herrera en el partido ante Boca Juniors.

Cerca del final del encuentro, la jugada fue penada en principio con tarjeta amarilla, pero tras revisión del VAR, fue sancionada con la roja.

La situación del técnico Eduardo Domínguez

Luego de conocerse la durísima sanción para el uruguayo Gabriel Neves, ex Nacional y selección uruguaya, el técnico de Estudiantes de la Plata tiene un problema importante.

Eduardo Domínguez se queda sin un recambio sensible, que suele utilizar en la mitad de la cancha cuando hay que mejorar el circuito de juego.

Stiven Muhlethaler y Germán Barrios 
FÚTBOL

Diego Aguirre apostó al juvenil Stiven Muhlethaler y a otras sorpresas en el equipo titular de Peñarol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura

Federico Valverde con el premio MVP ante Juventus
FÚTBOL

Federico Valverde es el único uruguayo nominado a los premios FIFA The Best 2025; mirá contra quiénes compite

No solo lo perderá para los partidos contra Tigre y Argentinos Juniors que son los que terminan la fase regular del Torneo Clausura argentino, sino también para un hipotético cruce de octavos de final de playoffs.

En el fútbol argentino no son comunes este tipo de sanciones tan duras, pero al uruguayo esta vez, le tocó.

Temas:

Gabriel Neves Estudiantes de La Plata Ander Herrera Boca Juniors playoffs Torneo Clausura

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DERECHOS DE TV

La jugada maestra de Tenfield: apuesta al streaming, no ofertó el cable y observa cómo se mueve ese sublote; salieron a escena tres rivales de peso, Torneos-Directv, Mediapro y Telecom

Diego García
PEÑAROL

Secretaría de Género de Peñarol pidió que se le rescinda contrato a Diego García o sea separado del plantel por su causa de abuso sexual: mirá lo que definió el consejo directivo

Thiago Helguera en su presentación como jugador del Sporting Braga, en 2024
NACIONAL

Thiago Helguera demandó a Nacional por un porcentaje de su pase y la AUF le dio la razón al club: el mensaje del jugador y la palabra de su representante

El plantel de Peñarol campeón de la Copa Libertadores de fútbol sala
PEÑAROL

Peñarol juega hoy la Copa Intercontinental de fútbol sala en España: a qué hora juega y por dónde ver el partido

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos