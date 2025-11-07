Comenzaron las obras en las canchas del Complejo de la AUF para que Marcelo Bielsa prepare a la selección para el Mundial 2026 en Uruguay

Las canchas del Complejo de la AUF por las que caminaba Bielsa dejarán de ser de césped natural para pasar a césped híbrido

Movimientos de tierra en el Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y obras que transformarán la matriz de las instalaciones que tiene para sus selecciones nacionales, están generando el contexto que el entrenador argentino Marcelo Bielsa pidió para realizar la preparación para el Mundial 2026 en Uruguay y llegar cinco días antes a la ciudad en la que debutarán en el torneo de FIFA.

Los dos cambios sustanciales que tendrá el Complejo son, 1) que el piso de las canchas dejará de césped natural para pasar a césped híbrido ; 2) se unificarán dos canchas y se construirá un campo o tablero de entrenamiento de casi 20 mil metros cuadrados que equivale al tamaño de más de dos canchas de fútbol de césped híbrido que se transformará en una alfombra gigante en la que el entrenador podrá trabajar con los futbolistas.

Este paso que da la AUF representa un crecimiento en infraestructura deportiva en el complejo deportivo de la ruta 101 y, al mismo tiempo, una oportunidad para mantener el exitoso modelo que el exentrenador de la selección, Óscar Washington Tabárez , dejó planteado para la preparación de las selecciones uruguayas previo al Mundial.

La AUF ya comenzó con los trabajos que proyectan terminar en abril del próximo año , confirmaron a Referí.

El Complejo de la AUF está ubicado en Camino Paso Escobar y Ruta 101, a la altura del kilómetro 27.800 de esa ruta.

Estas obras las realiza con fondos de FIFA y con el apoyo de la Intendencia de Canelones.

¿Cuándo empieza la preparación de la selección para el Mundial 2026?

Bielsa comenzará a trabajar con los futbolistas para el Mundial en el predio de Canelones en mayo de 2026, cuando terminan las ligas y los jugadores son liberados para viajar a sus selecciones.

Los últimos futbolistas que serán liberados son los que disputen la final de la Champions. Ese partido se jugará en Budapest el 30 de mayo.

Antes, el entrenador tendrá contacto con los futbolistas en la fecha FIFA de noviembre, en la que jugará ante México y EEUU y en la de marzo 2026, cuyos rivales aún no fueron definidos.

¿Cuándo debuta Uruguay en el Mundial 2026?

La selección uruguaya aún no conoce su calendario en el Mundial de Canadá, EEUU y México. Tendrá todos esos detalles, información sobre sus rivales y fechas, en el sorteo del 5 de diciembre y recién allí establecerá en qué momento viajará la delegación a Norteamérica.

Lo que ya quedó resuelto es que volarán en chárter desde el aeropuerto de Carrasco para llegar cinco días antes del debut, como establece FIFA para todas las selecciones como plazo mínimo para instalarse en la sede del Mundial.

Marcelo Bielsa en la práctica de la selección uruguaya; Rodrigo Bentancur, José María Giménez, Federico Valverde, Maxi Araújo, Mathías Olivera Marcelo Bielsa en la práctica de la selección uruguaya de este miércoles Foto: @Uruguay

La preparación se realizará en forma íntegra en Uruguay y está previsto, aunque sujeto a confirmación, que la selección pueda disputar dos partidos antes de su viaje a Norteamérica, uno de ellos en el Interior, si se dan las condiciones para que los futbolistas se puedan despedir de esa forma y en reconocimiento por la cantidad de hinchas que llegaron a Montevideo, desde todos los rincones del país, para acompañar a la selección en las 18 fechas de las Eliminatorias.

El modelo que Tabárez estableció en 2010 y la mala experiencia de Bielsa en la Copa América 2024

Una de las primeras decisiones que adoptó Tabárez cuando empezó a preparar el Mundial de Sudáfrica 2010, fue reducir el tiempo de preparación en el exterior previo al Mundial de Sudáfrica y llegar con el menor desgaste posible previo.

En su anterior experiencia, para el Mundial de Italia 1990, Uruguay se preparó con una gira de siete semanas y 13 partidos previos.

Cuando llegó al torneo de FIFA, la selección se había agotado y estuvo lejos de alcanzar el máximo de su producción, como había ocurrido en la gira previa.

20240710 SOC - SPO - URUGUAY - V - COLOMBIA - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 10: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay looks dejected after the team's elimination during the CONMEBOL Copa America 2024 semifinal mat Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP

Por esa razón, para Sudáfrica 2010 Tabárez preparó a los futbolistas en el Complejo de la AUF, a donde solo iban a entrenar en regimen diferenciado para recuperarlos tras una extensa temporada en Europa, en la mayoría de los casos. Además, después del entrenamiento, los jugadorestransitaban por una vida normal, descansaban en su casa, compartían con familia y amigos. Dos días antes de viajar al Mundial los concentró y partieron en vuelo chárter desde Montevideo a Kimberly, donde la AUF montó su búnker, que tuvo características similares a la concentración del Complejo de la AUF.

Sin desgaste en la preparación, Tabárez consiguió que la selección concentrara todo su esfuerzo en el Mundial, en el que culminó cuarto.

Tabárez repitió esa experiencia en Brasil 2014 y en Rusia 2018.

En Qatar 2022 fue diferente porque el Mundial se disputó en noviembre-diciembre, en medio de la temporada europea y los tiempos de preparación fueron reducidos para todas las selecciones.

Ahora la AUF, camino a Canadá, EEUU y México 2026, Bielsa adopta el mismo modelo. Para ello hay dos aspectos claves: 1) la experiencia de Tabárez; 2) la mala experiencia que tuvo el entrenador argentino en la preparación para la Copa América del año pasado, en la que estuvieron concentrados 16 días en Palm Beach previo al debut ante Panamá. Uruguay llegó a EEUU el sábado 7 de junio y debutó el domingo 23. Problema de logística, por el mal estado de las canchas y las tormentas eléctricas alteraron la hoja de ruta de Bielsa, quien tuvo que cambiar su planificación y entrenamientos.