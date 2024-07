La caótica organización de Conmebol en la Copa América 2024 y el nuevo mapa que tienen Bielsa y Uruguay

Si te decían que lo que ocurrió este domingo estaba sucediendo en cualquier país de Sudamérica, la primera reflexión a la que arribaríamos es: “¡Qué querés! ¡Somos el tercer mundo!”. O, ¿acaso no?

Si hubiera ocurrido en Uruguay, ¿cómo estaríamos? ¡Indignados! Avergonzados, tristes y desilusionados por nuestra incapacidad para organizar algo.

Ver todo esto a distancia y con otra perspectiva, también nos obliga a entender que es una responsabilidad como país empezar a prepararnos para el partido que la AUF organizará en el Mundial 2030. Porque la tarea no será nada sencilla y genera un compromiso enorme con nuestra historia.

Volviendo a la Copa América, la final del torneo se retrasó una hora y 22 minutos.

Por esa razón, en los próximos días, Conmebol tendrá que dar explicaciones a los hinchas del fútbol que son los que alimentan la pasión.

En medio de todo este caos, Conmebol también debe resolver las sanciones que aplicará a Uruguay por los incidentes que se registraron después de la derrota de los celestes frente a Colombia, en semifinales.

En este escenario, ¿con qué autoridad Conmebol puede castigar a Uruguay por algo que fue provocado por su pésima organización?

Este asunto nos mantendrá atentos en las próximas semanas.

La oportunidad que perdió Uruguay de consolidar su crecimiento

Desde el terreno deportivo finaliza una Copa América triste para Uruguay.

El gol que Luis Suárez convirtió para empatar ante Canadá en la hora, para forzar los penales, y el tercer puesto de los celestes, maquillan lo que fue una pobre última semana de la selección en Copa América.

En este torneo, Uruguay perdió la oportunidad de sellar el crecimiento verificado durante el primer año de Bielsa al frente de la selección.

Tuvo la ocasión de consolidar funcionamientos colectivos, rendimientos individuales y establecer crecimientos en aspectos que hacen fuerte a los equipos.

Uruguay necesitaba sellar con el título o con un lugar en la final el vuelo alto al que llegó con Bielsa.

Era una necesidad. Debía seguir subiendo niveles. Debía establecerse Uruguay en un rol que le permitiera empezar a avanzar con otros reconocimientos y, sobre todo, confirmaciones. Finalmente, el lugar en el que quedó fue este:

falló Bielsa en la planificación del partido clave ante Colombia;

en la planificación del partido clave ante Colombia; fallaron los jugadores en ese encuentro, en el que debieron mostrar más carácter y jerarquía;

en ese encuentro, en el que debieron mostrar más carácter y jerarquía; perdió Uruguay la gran ocasión de dar otro paso en este proceso de crecimiento que tiene como gran objetivo realizar un enorme Mundial en 2026.

También la selección perdió la oportunidad de generar ingresos millonarios que por otra vía no le llegan a la AUF.

La diferencia entre ser campeón o culminar tercero o cuarto es enorme.

Argentina, campeón, recibió US$ 20.000.000; Colombia, vicecampeón, US$ 11.000.000; Uruguay, tercero, US$ 9.000.000, y Canadá, cuarto, US$ 8.000.000 por su actuación en todo el torneo.

Aunque el fútbol es fútbol y lo que importa para el hincha es lo que ocurre dentro de la cancha, para tener a Bielsa en el banco de suplentes, para entregar cada día mejor infraestructura para las selecciones, se necesita inversión. También esos ingresos por premios son los que sostienen el millonario contrato que hizo la AUF por el entrenador argentino.

¿Cuándo vuelve a competir la selección? Uruguay volverá en setiembre para las Eliminatorias.

¿Cuándo se juega la próxima Copa América? En 2028, en sede a definir. Uruguay aspira a recibir el torneo.

¿El próximo gran desafío para Uruguay está muy lejos?

Vos dirás que no, porque en setiembre estará de regreso en las Eliminatorias. Estamos de acuerdo que la próxima actividad será en dos meses para Uruguay, sin Ronald Araujo (quien será operado) y con la incertidumbre de lo que ocurrirá con los jugadores denunciados en la Copa América. De todas formas, el clasificatorio para el Mundial (como espacio para disputar un lugar en el torneo de 2026) no es suficiente desafío para este equipo en donde avanzan los seis primeros en forma directa y el séptimo jugará un repechaje.

Las Eliminatorias servirán para ordenar todos los aspectos en los que Uruguay quedó en deuda en esta Copa América.

Además de sostener el nuevo rol que tiene en el concierto sudamericano, en el que le juega de igual a igual a todos; le gana a Argentina y Brasil (también le tocará perder, pero siempre que sea plantado en la cancha de igual a igual), necesita también establecer autoridad futbolística frente a todos los rivales, especialmente frente a sus similares. Hoy Colombia se comenzó a transformar en la piedra en el zapato de Uruguay, y ese es uno de los asuntos que debe corregir Bielsa.

Puntos débiles que dejó la Copa América para Uruguay

En la Copa América, Uruguay fue de más a menos. Recorrió el camino inverso, y se agotó.

Desembarcó con todo el fuego y terminó en cenizas, lo que expresa una mala elección del camino elegido por Bielsa para llegar al objetivo de la final.

Una de las cuentas pendientes de Bielsa tras este torneo: necesita encontrar más variantes para el equipo ante situaciones como lesiones y expulsiones. Se quedó sin opciones de recambio. Debe construir un equipo más largo.

No siempre ocurrirá que en un mismo partido podrán faltar Nandez y Ronald Araujo en la defensa, pero si eso se ocurre, debe tener un plan B o C para afrontar esas situaciones sin los problemas que tuvo ante Colombia. Debe seguir trabajando para encontrar la solución.

Y si no tiene la solución con suplentes que le den las mismas prestaciones que los titulares, tendrá que encontrarla con una propuesta táctica que le quede cómoda a sus jugadores y con la que consigan el mayor rendimiento, incluso en la adversidad de las circunstancias que se plantean.

Lo que ocurrió en la semifinal ante Colombia no puede volver a suceder porque el precio a pagar es muy elevado.

La Copa América dejó para Uruguay haber fallado en el partido más importante, ante Colombia, pero enseñanzas y tiempo para corregir para que, finalmente, el Mundial 2026 sea todo eso que tiene que salir bien.

La conferencia de prensa de Marcelo Bielsa que marcó a Uruguay y al mundo

También se recordará la Copa América 2024, como aquella en la que Bielsa se plantó ante las cámaras para manifestar en una conferencia de prensa (luego de los incidentes en Uruguay-Colombia), con su estilo, todas las verdades de lo que ocurrió en el torneo de Conmebol. Los problemas con las canchas, con los estadios, y la seguridad.

En una exposición que recibió elogios en Uruguay y en el mundo, recogió aplausos y mostró la capacidad del entrenador para poner en la mesa el tema de una forma clara y profunda. Defendió a los jugadores y planteó todos los obstáculos que tuvieron que sortear.

Se acabó la Copa América y hoy cerramos este contacto de información, análisis e intercambio en esta newsletters especial que promovió el torneo de Conmebol. Muchas gracias por acompañarme. Nos seguimos leyendo la próxima semana con Entre líneas.