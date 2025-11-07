Dólar
/ Mundo / ACUERDO

Indignación en Francia por declaraciones de Macron sobre el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur

"Soy más bien optimista, pero me mantengo vigilante porque también defiendo los intereses de Francia", había dicho Macron

7 de noviembre 2025 - 16:01hs
Protestas contra Macron en Francia

Protestas contra Macron en Francia

Foto por DIMITAR DILKOFF / AFP

Representantes de distintos sectores políticos franceses reiteraron este viernes su rechazo al acuerdo Unión Europea (UE) y Mercosur, y criticaron las declaraciones del presidente Emmanuel Macron quien la víspera dijo sentirse "más bien optimista" sobre la posibilidad de aceptarlo.

"Soy más bien optimista, pero me mantengo vigilante porque también defiendo los intereses de Francia", declaró Macron a periodistas el jueves al margen de la cumbre de jefes de Estado que precede a la COP30 en Belém, Brasil.

Los agricultores y ganaderos franceses temen que su mercado se vea inundado de carne, azúcar o arroz procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en el marco del acuerdo UE-Mercosur.

"Este acuerdo, finalizado en la opacidad y que atenta directamente contra los intereses de la agricultura francesa, debe ser rechazado", declaró Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN), en la red social X.

"Después de la industria, ahora es nuestra agricultura la que (el jefe de Estado) acepta malvender", criticó en la misma red social el presidente de Los Republicanos (derecha), Bruno Retailleau.

"¡Un presidente tan desacreditado debería callarse y dejar que el Parlamento decida!", ironizó por su parte el secretario nacional del Partido Comunista Francés (PCF), Fabien Roussel.

Macron "está firmando la sentencia de muerte de la agricultura francesa", lamentó la eurodiputada de La Francia Insumisa (izquierda radical), Manon Aubry, criticando el "giro inaudito y escandaloso" del jefe de Estado, quien "decía que se opondría a este acuerdo de libre comercio".

El jueves desde Belén, Macron se mostró "más bien optimista" sobre la posibilidad de aceptar el acuerdo comercial, gracias a las cláusulas de salvaguardia obtenidas por Francia.

Macron había afirmado anteriormente en varias ocasiones que este acuerdo no era "aceptable en su estado actual".

"He sido coherente desde el principio. Dije que en su estado actual no era aceptable, por eso les digo que está siendo modificado", afirmó el presidente francés.

Con información de AFP

