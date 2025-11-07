Dólar
/ Cultura y Espectáculos / cti

De qué murió Cacho de la Cruz

El conductor estaba internado desde hace algunos días en CTI, a causa de una enfermedad pulmonar (EPOC)

7 de noviembre 2025 - 16:22hs
La vida de Cacho de la Cruz: el señor televisión

Cacho de la Cruz, uno de los hombres más importantes de la historia de la televisión uruguaya, murió este viernes a los 88 años.

De qué murió Cacho de la Cruz

El conductor estaba internado desde hace algunos días en CTI, a causa de una enfermedad pulmonar (EPOC), que se agravó al contagiarse de covid.

De la Cruz estaba sedado y aislado mientras seguía su tratamiento.

Cacho de la Cruz
ENTREVISTA

La última entrevista de Cacho de la Cruz: "Si no te das cuenta cuándo retirarte de la televisión es porque sos un estúpido"

Murió Cacho de la Cruz a los 88 años
OBITUARIO

La vida de Cacho de la Cruz, la mayor figura que dio la televisión uruguaya

Arturo de la Cruz, tal era su nombre de pila, nació y vivió hasta los 20 años en Argentina, antes de mudarse a Uruguay para trabajar como animador de Carnaval y en clubes nocturnos. Luego pasaría a trabajar en Canal 12, donde en 1962 comenzó uno de sus ciclos más longevos e icónicos, El show del mediodía, que conducía junto a Alejandro Trotta.

Cuántos hijos tiene Cacho de la Cruz

Cacho de la Cruz estuvo casado en dos ocasiones. Primero con Hada Helena Reffino, con quien tuvo tres hijos: Rodrigo, Daniella y Maximiliano. Se divorció, contrajo matrimonio con Laura Martínez y con ella fueron padres de Santiago. Rodrigo es sonidista en canal 12 y baterista, Daniella vive en el exterior, Maximiliano es un reconocido actor y conductor, y Santiago es pianista clásico.

cti Cacho de la Cruz Murió Cacho de la Cruz

