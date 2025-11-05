Dólar
/ Cultura y Espectáculos / INTERNACIÓN

Cacho de la Cruz está internado en CTI desde la semana pasada: qué le pasó al histórico conductor

5 de noviembre 2025 - 11:27hs
Cacho de la Cruz
Cacho de la Cruz Camilo dos Santos

Desde finales de la semana pasada, el histórico conductor y figura de los medios uruguayos Cacho de la Cruz está internado. El exconductor de El Show del mediodía y Cacho Bochinche de 88 años está en CTI, y su estado es reservado, según pudo confirmar El Observador.

De la Cruz está acompañado por su familia, luego de que fuera internado por una enfermedad pulmonar que padece (EPOC), que se agravó con el contagio de covid-19.

Según el conductor del programa Hacemos lo que podemos, Richard Galeano, De la Cruz está sedado y aislado mientras sigue su tratamiento.

Por ese motivo, además, se suspendió un espectáculo musical de Las Chin-Chin, el grupo de baile de Cacho bochinche, encabezado por Laura Martínez, expareja de De La Cruz y responsable del grupo, según anunció el productor del show.

Uno de los íconos históricos de la televisión y el entretenimiento uruguayo, Cacho de la Cruz fue también fue el conductor de La cantina de Chichita, parodia de programas como el de la argentina Mirtha Legrand, y de programas de juegos como Telematch, Sipi Nopo y El castillo de la suerte. Con Julio Alonso condujo Parque Jurásico, uno de sus últimos ciclos al aire antes de su retiro en 2010.

