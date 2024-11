A los 87 años, Cacho de la Cruz vuelve a los escenarios y será Cacho Bochinche una vez más

Hablando de Cacho Bochinche: ¿cómo surgió la idea de crear un personaje de otro planeta llamado Ultratón?

Acá estábamos acostumbrados al Carlanco (un ser imaginario y fantasmal con el que se asustaba a los niños para que obedezcan), y no se explicaba el Carlanco, mientras los que vienen del espacio sabemos quienes son, porque están todos los noticieros a expensas de ellos, la intriga, el suspenso, los platos voladores; ¿van a aterrizar?

¿Es verdad que usted trajo de bagayo los brazos de Ultratón de un país vecino?

No, de bagayo no, pedí permiso (risas). Y les juré que les iba a mostrar para qué lo iba a usar. Acá no había esas mangueras de aire acondicionado, esas que tienen un resorte adentro, estaban en Buenos Aires. Entonces fui a Buenos Aires y compré dos metros para los brazos y cuando me ve (el de aduana), me dice: '¿Qué es esto?'. 'Es para trabajar', le digo. '¿Y de qué va a trabajar con esto?'. 'Mirá, si te cuento no me lo vas a creer y me los vas a sacar, vas a ver son para hacer los brazos de Ultratón, cuando esté pronto yo te lo voy a explicar.

¿Ultratón se armó en la esquina de su casa?

Lo armamos ahí, en la esquina de casa con la colaboración de muchos amigos, pintores y chapistas.

¿Era usted el se metía para manejar a Ultratón o era una tecnología de avanzada para la época?

Varias veces estuve adentro, porque le tenía que enseñar a los muchachos que iban a estar adentro de Ultratón. Les decía yo me voy a meter adentro de Ultratón, los chicos no me van a ver, lo hago en otro estudio, entonces aparezco y me muevo con él. Va aquedar grabado, ustedes lo van a ver como es la cosa, así que, adentro de Ultratón. Entre todos los empleados de canal 12 decían 'Portate bien, sino Cacho te mete adentro de Ultratón (risas)'.

Sus hijos han seguido caminos relacionados con el arte, y ahora su nieta. ¿Sabe que a sus hijos les teníamos bronca porque de niños pensábamos que en la casa suya debía estar llena de Ricarditos?

En un momento, (en en el programa) yo comía ocho Ricarditos, entonces cuando estaba en el quinto, tenía un exprimido de limón y me lo tomaba, porque no podía más.

¿Le puso a su hijo Maxi un montón nombres más?

Maximiliano Ricardo Javier Fausto Nicolás Arturo de la Cruz, se llama. Seis nombres, eran amigos. Me decían 'no te olvides de mi', y anotaba el nombre, los amigos más íntimos. Pero le quedó Maxi porque era el nombre preferido de la mami (Hada Helena Reffino).

¿En esta vuelta a los escenarios estará de productora su exesposa, Laura Martínez, como es la relación con ella?

Perfecta, bárbara. Como tiene que ser, es la vida y la vida no tiene que ser un problema. La vida tiene que ser, vivirla. Ser responsable y cuando 'eso', se acabó, se acabó, ya está.

¿Cómo nace en su hijo Santiago la pasión por el piano?

Santiago descubrió la música porque en casa había un piano cerrado, nadie lo tocaba, yo no sabía tocar piano, yo lo lustraba nada más. Y yo veía que de chiquito (Santiago) hacía 'tin tán tin tán, taratín tin tán', como que estaba buscando alguna melodía. Entonces le digo '¿te gustaría tocar el piano?', y me dijo que si. Fuimos a buscar un maestro, entonces es donde yo percibí, y no estoy exagerando en nada, que Santi era un adelantado en música. Porque lo llevé a diferentes profesores de música, y me decía 'no me gusta como toca el piano, éste es mejor que el otro'. No era para castigar a nadie, decía que no lo gustaba. Tenía un oído que no era un oído, era una campana. Empecé a buscar un profesor bueno, conseguimos una concertista de piano uruguaya, que le dio los primeros pasos para conocer todos los acordes en música clásica, que son más difíciles. Le enseño todo y cuando le enseñó todo me dice 'no quiero ir más a la profesora, yo ya sé lo esencial, ahora quiero gozarlo' y empezó a tocar piano, empezó a tocar, ya es concertista y está en Barcelona en un lugar que es específicamente de música clásica y ahora va a seguir para director de orquesta. O sea, que ya lo perdí, es lo que le explico a Laura, ya lo perdimos. Él va a quedar muy satisfecho de lo que le pudimos dar. Todos los días llama por teléfono.

¿Santiago le muestra algo de lo que está tocando, le manda videos?

No para nada, porque es tímido, nunca quiso tocar en público y odiaba al que le decía 'tocate algo'.

¿Lo celaba cuando Santiago iba al programa y veía como los demás chicos lo adoraban?

Si, pero es lógico entre los niños.

¿El formato de El Castillo de la Suerte, es creación suya?

Si, si. Es un juego de acertijos, la escondida es lo mismo ¿o no? Vamos a jugar a la escondida, uno cuenta y había que encontrarlos, atrás de la ventana, en la puerta. El Castillo es creación mía. Es un juego como con las cartas, es lo mismo. Las puertas 1, 2 y 3 es muy fácil, pero el cuarto es difícil (el pasadizo secreto o el cuadro), ahí venía la cosa, porque era uno contra tres.

¿Es posible que su hijo Maxi de la Cruz haga ese programa en algún momento?

Maxi no lo quiere hacer. Yo no sé si es porque se lo quiere guardar de recuerdo, no lo quiere hacer. El Ingeniero (Horacio) Scheck (fundador de Canal 12), que fue quien lo creó también, me dijo: '¿tu hijo no querrá hacer El Castillo de la Suerte?' Le preguntó y Maxi le contestó que no.

¿Maxi sería fantástico en esa conducción y haría una cosa muy diferente a lo que usted hacía?

Me parece que Maxi cree que yo me voy a ofender y todavía está así. Porque Maxi hace una genialidad y viene y me dice '¿Estuve bien viejo?', me venís a preguntar eso, escuchá cómo aplaude la gente ¿Qué me venís a preguntar?

¿Cree que el próximo año podríamos invitarlo a Maxi a tomar el formato?

Pero Maxi no puede más de trabajo. No puede venir ni acá tampoco (por el evento del 8 de diciembre), porque va a hacer toda la temporada en Buenos Aires a estrenar el primer teatro que hubo en la Argentina (Teatro de La Ranchería fundado en 1783, en las actuales calles Alsina y Perú). Lo recuperaron, lo hicieron a nuevo y Maxi estrena ahí la obra. Es maravilloso para Maxi eso.