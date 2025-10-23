Brigitte Bardot desmintió los rumores sobre su muerte: "Yo no sé quién es el imbécil lanzó esta fake news"

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot , de 91 años, desarticuló los rumores sobre su estado de salud después de ser operada. "Estoy bien" , aseguró este miércoles por la noche en un mensaje en X, en respuesta a rumores en las redes sociales que sugerían que la actriz había fallecido.

"Yo no sé quién es el imbécil lanzó esta noche esta 'fake news' sobre mi desaparición, pero sepan que estoy bien y no pienso tirar la toalla" , indicó la legendaria estrella del cine francés de 91 años.

Bardot regresó a su casa el viernes 17 de octubre tras una intervención quirúrgica que requirió su hospitalización en Toulon, en el sur de Francia, informó el viernes pasado su secretaría en un comunicado enviado a la AFP.

La estrella del cine francés "fue hospitalizada brevemente en el hospital privado Saint-Jean de Toulon para someterse a una intervención quirúrgica leve que se llevó a cabo de forma satisfactoria", añadió.

Entonces, Bardot agradeció "a todos los que se preocupan por su estado de salud" así como "al equipo quirúrgico y a todo el personal que ha velado por su recuperación".

Brigitte Bardot, que dejó el cine en los años 1970 para dedicarse a la defensa de los animales, vive entre su famosa residencia de "La Madrague" en Saint-Tropez, en el sur de Francia, y en una segunda casa más en en el interior, "La Garrigue", que alberga animales y una capilla privada.

En mayo, en una entrevista con la cadena BFMTV, afirmó que vivía como "una granjera", rodeada de sus animales, y que no tenía "ni móvil ni ordenador".

AFP