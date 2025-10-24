El emotivo momento que vivió Pablo Peirano, técnico de Nacional, junto a su mamá y hermanas; mirá el video

Nacional entrenó este viernes en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes pensando en el muy importante partido que deberán jugar este domingo contra Wanderers desde la hora 18.30 en el Parque Viera, por la fecha 13 del Torneo Clausura en el cual no quiere perder pisada, como tampoco en la Tabla Anual.
En las últimas horas, su técnico, Pablo Peirano, vivió un momento emotivo junto a su madre y sus hermanas.
Un lindo homenaje al papá de Pablo Peirano
Pablo Peirano concurrió junto con parte de su familia este jueves a la noche a un homenaje a su padre.
Roberto "Flaco" Peirano no solo fue un distinguido profesor de Matemáticas, sino que también fue de los precursores de Juan XXIII en el fútbol de la Liga Universitaria.
Al igual que lo hace su hijo Pablo hoy en Nacional, Roberto Peirano dirigió al equipo de dicho instituto en la citada competencia, e incluso, en al menos una temporada, fue el técnico del propio Pablo.
juan
El Campo Deportivo Juan XXIII Universitario, ahora se llama Roberto "Flaco" Peirano
El Flaco Peirano falleció hace pocos años y este jueves a la noche, los integrantes del equipo y de la dirección, decidieron nombrar al Campo Deportivo Juan XXIII Universitario, "Roberto 'Flaco' Peirano".
Estrella, la esposa del Flaco y madre de Pablo Peirano, recibió además una plaqueta que le entregaron y leyó lo que decía.