PEÑAROL

Las dos pruebas con distintos equipos titulares de Peñarol que ensayó Diego Aguirre para enfrentar a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli por el Torneo Clausura

El director técnico de los aurinegros busca la oncena ideal y en ese contexto, paró diferentes opciones

24 de octubre 2025 - 14:29hs
Diego Aguirre en Peñarol

Diego Aguirre en Peñarol

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol practicó en Los Aromos este viernes a la mañana de forma menos exigente pensando que en este sábado deberá enfrentar en un compromiso crucial a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli por la fecha 13 del Torneo Clausura, el que lidera, y espera mantener la diferencia, a la vez que aún piensa en sus pocas chances de lograr la Tabla Anual.

El técnico Diego Aguirre realizó distintas pruebas con dos equipos titulares pensando en la trascendencia de los puntos en juego.

Los dos equipos que paró Aguirre

Peñarol ya piensa en su visita al Estadio Luis Tróccoli de este sábado a la hora 16 por la antepenúltima fecha del Torneo Clausura y tratará de ir por una victoria.

Según informó una fuente del club a Referí este viernes, el técnico Diego Aguirre paró dos equipos titulares distintos.

Es que Aguirre realiza pruebas para ver cuál le convence más. Cabe recordar que para este partido ante los de la Villa volverá de su suspensión Leonardo Fernández, en tanto que se encuentra suspendido y no jugará, Nahuel Herrera.

En una de esas pruebas, Diego Aguirre volvió con los tres volantes de marca en la mitad de la cancha y retornó Pedro Milans al lateral derecho.

El equipo fue así: Brayan Cortés; Pedro Milans, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Eric Remedi; Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

En la segunda prueba que realizó en Los Aromos y siempre pensando en Cerro, colocó nuevamente a Jesús Trindade como lateral derecho -como lo improvisó en la goleada 3-0 sobre Wanderers del domingo pasado en el Estadio Campeón del Siglo-, mientras que le dio cabida a Diego García.

Este fue el segundo equipo que paró Aguirre: Brayan Cortés; Jesús Trindade, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi; Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

Peñarol Diego Aguirre Estadio Luis Tróccoli Cerro Los Aromos Torneo Clausura

