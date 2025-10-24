Con el triunfo de Rosario Central con gol de Ángel Di María, estos son los 11 clubes ya clasificados a la Copa Libertadores 2026, incluyendo a Nacional y a Peñarol

El trofeo de la Copa Libertadores

Nacional y Peñarol ya estaban clasificados para la Copa Libertadores de América de 2026, tal como lo había informado Referí en días pasados. Este viernes, Rosario Central derrotó a Sarmiento de Junín de visita 1-0 por el Torneo Clausura de Argentina, y ya son 11 las instituciones clasificadas.

El gol de los rosarinos fue convertido por Ángel Di María, quien volvió al club con la intención de lograr algún título y de poder disputar este torneo el año que viene.

El pasado 13 de octubre, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) había felicitado a Nacional por su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Como informó Referí, el pasado martes 21, el máximo organismo del fútbol de Sudamérica, hizo lo propio con la clasificación de Peñarol.

Los 11 clubes ya clasificados a la próxima Copa Libertadores

Cuando aún se disputan las semifinales de la actual Copa Libertadores de América entre Liga Deportiva Universitaria de Quito vs Palmeiras, y Flamengo vs Racing, ya hay 11 clubes que clasificaron a la próxima edición del torneo.

Este viernes, con ese gol de Ángel Di María, se clasificó Rosario Central.

Cabe resaltar que la próxima Copa Libertadores se perfila como una de las más importantes, reuniendo a 47 equipos que buscarán levantar el trofeo más codiciado del continente.

Los clasificados hasta ahora son los siguientes:

1) Libertad (Paraguay)

2) Platense (Argentina)

3) Universidad Central (Venezuela)

4) Independiente Santa Fe (Colombia)

5) Independiente del Valle (Ecuador)

6) Deportivo La Guaira (Venezuela)

7) Carabobo (Venezuela)

8) Nacional (Uruguay)

9) Peñarol (Uruguay)

10) Universitario (Perú)

11) Rosario Central (Argentina)