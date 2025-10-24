Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Con el triunfo de Rosario Central con gol de Ángel Di María, estos son los 11 clubes ya clasificados a la Copa Libertadores 2026, incluyendo a Nacional y a Peñarol

Hasta el momento hay una decena de instituciones que se aseguraron jugar la próxima edición del torneo continental más importante de clubes

24 de octubre 2025 - 18:54hs
El trofeo de la Copa Libertadores&nbsp;

El trofeo de la Copa Libertadores 

@Libertadores

Nacional y Peñarol ya estaban clasificados para la Copa Libertadores de América de 2026, tal como lo había informado Referí en días pasados. Este viernes, Rosario Central derrotó a Sarmiento de Junín de visita 1-0 por el Torneo Clausura de Argentina, y ya son 11 las instituciones clasificadas.

El gol de los rosarinos fue convertido por Ángel Di María, quien volvió al club con la intención de lograr algún título y de poder disputar este torneo el año que viene.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Delegados de Peñarol analizan denunciar a Nacional y a Cerro ante la FIFA por una supuesta violación de un artículo respecto a "perjudicar a un tercero" por la fijación del Estadio Tróccoli

Ignacio Sosa 
PEÑAROL

Ignacio Sosa se va de Peñarol a jugar a Brasil en enero; mirá cuánto dinero le queda a los carboneros

Los 11 clubes ya clasificados a la próxima Copa Libertadores

Cuando aún se disputan las semifinales de la actual Copa Libertadores de América entre Liga Deportiva Universitaria de Quito vs Palmeiras, y Flamengo vs Racing, ya hay 11 clubes que clasificaron a la próxima edición del torneo.

Este viernes, con ese gol de Ángel Di María, se clasificó Rosario Central.

Cabe resaltar que la próxima Copa Libertadores se perfila como una de las más importantes, reuniendo a 47 equipos que buscarán levantar el trofeo más codiciado del continente.

Los clasificados hasta ahora son los siguientes:

1) Libertad (Paraguay)
2) Platense (Argentina)
3) Universidad Central (Venezuela)
4) Independiente Santa Fe (Colombia)
5) Independiente del Valle (Ecuador)
6) Deportivo La Guaira (Venezuela)
7) Carabobo (Venezuela)
8) Nacional (Uruguay)
9) Peñarol (Uruguay)
10) Universitario (Perú)
11) Rosario Central (Argentina)

Temas:

Copa Libertadores Rosario Central Nacional Peñarol Ángel Di María

Seguí leyendo

Las más leídas

La bandera que le hicieron hinchas de Galatasaray a Lucas Torreira
URUGUAYOS

El difícil momento familiar de Lucas Torreira, que pese a eso jugó por Liga de Campeones en un gesto que fue valorado por Galatasaray, antes de viajar a Uruguay; mirá su mensaje

Ignacio Sosa 
PEÑAROL

Ignacio Sosa se va de Peñarol a jugar a Brasil en enero; mirá cuánto dinero le queda a los carboneros

Darwin Núñez
URUGUAYOS

"No entiendo las críticas a Darwin Núñez en Liverpool": excompañero del uruguayo en Benfica destacó que metió "muchos goles" en Anfield pero le exigían más por los millones que pagaron por él

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Delegados de Peñarol analizan denunciar a Nacional y a Cerro ante la FIFA por una supuesta violación de un artículo respecto a "perjudicar a un tercero" por la fijación del Estadio Tróccoli

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos