La sorprendente paliza de Liga de Quito a Palmeiras para ganar por 3-0 y poner un pie en la final de la Copa Libertadores

El equipo de Liga de Quito que goleó a Palmeiras

Con un doblete del mediocampista boliviano Gabriel Villamil, Liga de Quito goleó 3-0 el jueves al gigante Palmeiras en partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores de 2025 y quedó a las puertas de la final del torneo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El Rey de Copas ecuatoriano, campeón de la Libertadores en 2008, ganó con tantos de Villamil (16' y 45+2') y del argentino Lisandro Alzugaray (27', de penal). No jugó el uruguayo Gian Franco Allala .

En su camino hacia las semifinales, Liga en la capital ecuatoriana empató con Flamengo 0-0 en la fase de grupos y venció en octavos a Botafogo, último campeón, y en cuartos a Sao Paulo (ambos por 2-0).

El partido del jueves no fue la excepción.

COPA LIBERTADORES El durísimo codazo de Marcos Rojo a su compañero Santiago Sosa en el partido de Racing ante Flamengo por Copa Libertadores; mirá el video

COPA LIBERTADORES La ciudad que rápidamente se postuló para recibir la final de la Copa Libertadores como alternativa a Lima tras las protestas sociales en Perú

Le bastó el primer tiempo para anotarle tres goles al Verdão, donde fueron titulares los uruguayos Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez, que quedó sumamente comprometido en su aspiración de ganar su cuarta Copa Libertadores, tras las obtenidas en 1999, 2020 y 2021.

"Este primer tiempo fue uno de los mejores primeros tiempos que tuvimos, si no el mejor. No solo por los goles sino por la consistencia de la actuación", dijo el técnico de Liga, el brasileño Tiago Nunes.

Agregó que en el segundo tiempo "la idea era intentar seguir buscando algo más, pero del otro lado hay un gran equipo".

Embed - LIGA JUGÓ UN PRIMER TIEMPO PERFECTO Y GOLEÓ AL VERDAO | Liga de Quito 3-0 Palmeiras | RESUMEN

Por la revancha

Abel Ferreira, timonel del Palmeiras, indicó a su vez que "nuestro adversario en la primera parte fue mucho mejor" y consideró que "no estuvimos (...) en lo que es nuestra media" de desempeño.

Felicitó al rival, el cual -apuntó- "hoy fue mejor", pero anticipó que restan 90 minutos, que "es mucho tiempo y vamos a buscar revertir este resultado".

Los Merengues eran amos y señores. A los 16 minutos, Leonel Quiñónez se proyectó por el costado izquierdo hasta el fondo y retrocedió el balón para que Villamil anotara la apertura con un zurdazo cruzado desde el centro del área.

Andreas Pereira cometió un penal al detener con la mano un riflazo del defensa Quiñónez. Alzugaray convirtió desde los doce pasos al minuto 27 con un disparo de zurda raso.

En el descuento del primer tiempo, el ariete Bryan Ramírez corrió por la banda derecha y asistió a Villamil, quien decretó el 3-0 sin problemas en el área chica rival.

Goleada que no basta

A pesar del abultado triunfo, Nunes consideró que "es un resultado importante, pero no determinante".

"Sé el rival que tenemos por delante" y "los dos tiempos que nos restan van a ser durísimos y vamos a tener que trabajar bastante para poder merecer estar en" la final, expresó.

Liga bajó el ritmo en la etapa complementaria pero sin perder el control sobre Palmeiras, que acumulaba once triunfos consecutivos ante rivales ecuatorianos en la Libertadores.

En la opción más clara que tuvo el Palmeiras para descontar, el delantero paraguayo Ramón Sosa no pudo con el veterano golero Alexander Domínguez, que desvió su fuerte remate a los 84 minutos.

El equipo paulista apretó en el último tramo para achicar la diferencia, aunque no pudo concretarlo.

La presión llevó a Liga a desesperarse y sufrió la expulsión de Ramírez a los 90+6 minutos.

El Verdao deberá lograr un milagro en Sao Paulo el jueves próximo en la revancha, para seguir en carrera por su cuarta Copa Libertadores.

Alineaciones:

Liga de Quito: Alexander Domínguez - Kevin Minda, Richard Mina (Josué Cuero, 69), Ricardo Adé - José Quinteros, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Jason Medina (Michael Estrada, 89), Leonel Quiñónez - Lisandro Alzugaray y Bryan Ramírez. DT: Tiago Nunes.

Palmeiras: Carlos Miguel - Khellven (Agustin Giay, 46), Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez - Raphael Veiga (Ramón Sosa, 46), Andreas Pereira, Emiliano Martínez (Allan Elias, 70), Felipe Anderson (Jefte, 64) - Vitor Roque (Bruno Nascimento, 82), José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

Árbitro: Facundo Tello (ARG).

AFP