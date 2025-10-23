Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / COPA LIBERTADORES

El durísimo codazo de Marcos Rojo a su compañero Santiago Sosa en el partido de Racing ante Flamengo por Copa Libertadores; mirá el video

Marcos Rojo le pegó un fuertísimo codazo sin intención a Santiago Sosa, su compañero de equipo, y generó preocupación en Racing

23 de octubre 2025 - 10:35hs
ESPN

Racing perdió por la mínima ante Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores en el Maracaná, con gol de Jorge Carrascal en el cierre del encuentro, que contó con un insólito momento en el que Marcos Rojo le pegó un fuertísimo codazo en el rostro a su compañero Santiago Sosa.

El durísimo codazo de Marcos Rojo a Sosa

Ya en tiempo de descuento, los zagueros de la Academia disputaron una pelota por la vía aérea y el exdefensor de Boca impactó con su codo a Sosa. Un durísimo golpe que dejó a su compañero ensangrentado y con evidente daño en su ojo derecho, el cual se fue inflamando cada vez más con el paso de los minutos en el párpado al punto de que quedó cerrado sin la posibilidad de ver.

Santiago Sosa

Si bien logró reincorporarse al duelo y ser parte de la resistencia de los segundos finales, el capitán de la Academia despertó gran preocupación por su estado tras la finalización de las acciones en el Maracaná.

Giorgian De Arrascaeta en la semifinal ante Racing
Giorgian De Arrascaeta en la semifinal ante Racing

Giorgian De Arrascaeta en la semifinal ante Racing

Según distintas informaciones, la lesión de Sosa es superflua y en Racing son optimistas de que podrá ser de la partida para la revancha de la próxima semana. Además, este fin de semana no habrá acción en el torneo local argentino debido a las elecciones legislativas a nivel nacional.

Giorgian De Arrascaeta en la semifinal ante Racing
COPA LIBERTADORES

Flamengo le ganó a Racing en la hora y la semifinal de la Copa Libertadores quedó abierta: "Estamos más vivos que nunca", dijo Gustavo Costas

El Estadio Mané Garrincha
COPA LIBERTADORES

La ciudad que rápidamente se postuló para recibir la final de la Copa Libertadores como alternativa a Lima tras las protestas sociales en Perú

Este es un detalle no menor, ya que permite a Gustavo Costas trabajar para la vuelta con la mira puesta en llegar con su plantel en las mejores condiciones físicas posibles para recibir a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda, ya que son varios los que tuvieron con alegando golpes.

Baja importante para Racing

Por otro lado, Sosa fue sometido a estudios a primera hora de este jueves tras el golpe y los resultados arrojaron que padece una fractura en el seno maxilar superior derecho y queda descartado para la revancha ante Flamengo en el Cilindro de Avellaneda por las semifinales de la Copa Libertadores.

Temas:

Marcos Rojo Racing Flamengo Copa Libertadores

Así quedará el Estadio Centenario para el Mundial 2030
Inversiones millonarias en infraestructura: los planes para modernizar el Estadio Centenario, Parque Central y Belvedere

Salió el fallo del TAS tras el reclamo que hizo Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio; mirá lo que resolvió
NACIONAL

Salió el fallo del TAS tras el reclamo que hizo Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio; mirá lo que resolvió

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La excelente noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol con el retorno de un futbolista muy esperado

Archivo: David Terans festeja su gol para Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay
INCENDIO

Cabaña de David Terans en Las Vegas se incendió: la casa del jugador de Peñarol tuvo pérdidas totales

