El durísimo codazo de Marcos Rojo a su compañero Santiago Sosa en el partido de Racing ante Flamengo por Copa Libertadores; mirá el video

Racing perdió por la mínima ante Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores en el Maracaná, con gol de Jorge Carrascal en el cierre del encuentro, que contó con un insólito momento en el que Marcos Rojo le pegó un fuertísimo codazo en el rostro a su compañero Santiago Sosa.

El durísimo codazo de Marcos Rojo a Sosa Ya en tiempo de descuento, los zagueros de la Academia disputaron una pelota por la vía aérea y el exdefensor de Boca impactó con su codo a Sosa. Un durísimo golpe que dejó a su compañero ensangrentado y con evidente daño en su ojo derecho, el cual se fue inflamando cada vez más con el paso de los minutos en el párpado al punto de que quedó cerrado sin la posibilidad de ver.

Santiago Sosa Si bien logró reincorporarse al duelo y ser parte de la resistencia de los segundos finales, el capitán de la Academia despertó gran preocupación por su estado tras la finalización de las acciones en el Maracaná.

Según distintas informaciones, la lesión de Sosa es superflua y en Racing son optimistas de que podrá ser de la partida para la revancha de la próxima semana. Además, este fin de semana no habrá acción en el torneo local argentino debido a las elecciones legislativas a nivel nacional.

Este es un detalle no menor, ya que permite a Gustavo Costas trabajar para la vuelta con la mira puesta en llegar con su plantel en las mejores condiciones físicas posibles para recibir a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda, ya que son varios los que tuvieron con alegando golpes. Baja importante para Racing Por otro lado, Sosa fue sometido a estudios a primera hora de este jueves tras el golpe y los resultados arrojaron que padece una fractura en el seno maxilar superior derecho y queda descartado para la revancha ante Flamengo en el Cilindro de Avellaneda por las semifinales de la Copa Libertadores.