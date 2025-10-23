Metsul anuncia temperaturas "mucho más bajas de lo normal" después del frente frío con lluvias de este fin de semana

A finales de este mes, Uruguay se verá afectado por una importante masa de aire frío que provocará una notable baja en las temperaturas, con valores que se alejarán notoriamente de lo habitual para la época del año. Según los modelos numéricos, se espera que esta masa de aire frío se desplace desde el centro-sur de Brasil hacia el sur de Sudamérica, influenciando directamente el clima en Uruguay, de acuerdo a las proyecciones de Metsul.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El avance de este frente frío será precedido por lluvias que afectarán la región sur de Brasil y a Uruguay durante el fin de semana, principalmente el sábado. Sin embargo, la masa de aire frío más intensa comenzará a ingresar el lunes, impulsada por un ciclón extratropical que se formará en el Atlántico, al este de Argentina. Este fenómeno generará un centro de alta presión que se desplazará por la Patagonia, empujando el aire frío hacia el norte, alcanzando a Uruguay, Paraguay y el norte de Argentina.

Este tipo de masa de aire, que generalmente se presenta en pleno invierno, tendrá una trayectoria continental, lo que acentuará el descenso térmico. Este patrón es menos común a finales de octubre, cuando las masas de aire frío suelen seguir rutas más oceánicas y sus efectos tienden a ser de menor duración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metsul/status/1981381714543845438&partner=&hide_thread=false ATENÇÃO | Grande massa de ar frio avançará no fim do mês com novo período de baixas temperaturas. https://t.co/nMP5tYZMHF pic.twitter.com/zJlK5vgV2v — MetSul.com (@metsul) October 23, 2025 Aunque se espera que la llegada de esta nueva masa de aire frío no sea tan extrema como la que azotó la región a principios de semana, las previsiones indican que se generarán condiciones inusuales para la segunda quincena de octubre. A partir del lunes, Uruguay experimentará un nuevo período de bajas temperaturas que afectará especialmente al sur del país.

Este fenómeno se extenderá hasta principios de noviembre, dando paso a una ola de frío atípica para esta parte del año, lo que afectará las condiciones de vida y el desarrollo de actividades en las zonas más expuestas. A pesar de que los pronósticos aún son preliminares, los expertos meteorológicos alertan que se trata de una situación poco común para la primavera, con efectos significativos sobre la temperatura y las condiciones meteorológicas en el sur de Sudamérica.