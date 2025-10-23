Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Metsul anuncia temperaturas "mucho más bajas de lo normal" después del frente frío con lluvias de este fin de semana

Este tipo de masa de aire, que generalmente se presenta en pleno invierno, tendrá una trayectoria continental, lo que acentuará el descenso térmico

23 de octubre 2025 - 13:00hs
friouru23010

A finales de este mes, Uruguay se verá afectado por una importante masa de aire frío que provocará una notable baja en las temperaturas, con valores que se alejarán notoriamente de lo habitual para la época del año. Según los modelos numéricos, se espera que esta masa de aire frío se desplace desde el centro-sur de Brasil hacia el sur de Sudamérica, influenciando directamente el clima en Uruguay, de acuerdo a las proyecciones de Metsul.

El avance de este frente frío será precedido por lluvias que afectarán la región sur de Brasil y a Uruguay durante el fin de semana, principalmente el sábado. Sin embargo, la masa de aire frío más intensa comenzará a ingresar el lunes, impulsada por un ciclón extratropical que se formará en el Atlántico, al este de Argentina. Este fenómeno generará un centro de alta presión que se desplazará por la Patagonia, empujando el aire frío hacia el norte, alcanzando a Uruguay, Paraguay y el norte de Argentina.

Este tipo de masa de aire, que generalmente se presenta en pleno invierno, tendrá una trayectoria continental, lo que acentuará el descenso térmico. Este patrón es menos común a finales de octubre, cuando las masas de aire frío suelen seguir rutas más oceánicas y sus efectos tienden a ser de menor duración.

Más noticias
la tarde del viernes sera la mas calurosa: metsul anuncia mucho calor antes del frente frio del fin de semana
PRONÓSTICO

"La tarde del viernes será la más calurosa": Metsul anuncia "mucho calor" antes del frente frío del fin de semana

metsul advierte por frente frio que se intensificara en argentina y uruguay hacia el fin de semana
CLIMA

Metsul advierte por frente frío que se intensificará en Argentina y Uruguay hacia el fin de semana

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metsul/status/1981381714543845438&partner=&hide_thread=false

Aunque se espera que la llegada de esta nueva masa de aire frío no sea tan extrema como la que azotó la región a principios de semana, las previsiones indican que se generarán condiciones inusuales para la segunda quincena de octubre. A partir del lunes, Uruguay experimentará un nuevo período de bajas temperaturas que afectará especialmente al sur del país.

Este fenómeno se extenderá hasta principios de noviembre, dando paso a una ola de frío atípica para esta parte del año, lo que afectará las condiciones de vida y el desarrollo de actividades en las zonas más expuestas.

A pesar de que los pronósticos aún son preliminares, los expertos meteorológicos alertan que se trata de una situación poco común para la primavera, con efectos significativos sobre la temperatura y las condiciones meteorológicas en el sur de Sudamérica.

Temas:

Metsul temperaturas frente frío

Seguí leyendo

Las más leídas

Salió el fallo del TAS y no consideró el reclamo de Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio
NACIONAL

Salió el fallo del TAS y no consideró el reclamo de Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio

Imagen del astillero Cardama
ASTILLERO CARDAMA

Cardama asegura que renovó el aval el 26 de setiembre y que no lo había enviado a Defensa porque se "despistó"

El momento en el que la camioneta se accidenta
SINIESTRO

Video: así fue el accidente de un joven alcoholizado que volcó en la rambla del Parque Rodó y está en CTI

En el escritorio de Basso en Florida funcionaban sus Negocios Rurales y Conexión Ganadera
JUSTICIA

Conexión Ganadera: otro revés para Daniela Cabral ya que tribunal de apelaciones confirmó concurso del escritorio rural Basso

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos