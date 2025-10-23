El importante partido que tiene Darwin Núñez ante el equipo de Karim Benzema, un rival directo y de visitante

Darwin Núñez tiene un importante partido este viernes (15:00) por la Liga de Arabia Saudita con su equipo, Al Hilal, de visitante ante Al Ittihad, club que tiene como principal figura al ex Real Madrid Karim Benzema .

Será un encuentro de fuste para los dirigidos por Simone Inzaghi, que permitirá ver el nivel del equipo ante un cuadro de peso.

Darwin y sus compañeros viajaron este jueves a Jedahh para el encuentro ante el cuadro que lo sigue en la tabla y que aparece como uno de los rivales directos.

Al Hilal se ubica cuarto en la tabla con 11 puntos en cinco juegos, está invicto , mientras que Al Ittihad lo sigue en la quinta plaza con 10 unidades.

El líder de la tabla es Al Nassr de Cristiano Ronaldo, con 15 puntos, al igual que Al Tawoon, mientras que tercero se ubica Al Qadisiya de los uruguayos Nahitan Nández y Gastón Álvarez.

Darwin Núñez fue suplente el pasado martes ante Al Sadd de Qatar por la Liga de Campeones de Asia, partido en el que ganaron por 3-1 y en el que ingresó en el último cuarto de hora.

La decisión del entrenador Simone Inzaghi, de dejarlo en el banco, pudo haber sido pensada de cara al partido ante Al Ittihad de este viernes a las 15:00.