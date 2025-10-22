Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El ameno reencuentro de Darwin Núñez con su excompañero de Liverpool Roberto Firmino en la Liga de Campeones de Asia; mirá el video

Darwin Núñez fue suplente, ingresó a los 78 minutos y le sacaron tarjeta amarilla; mientras que en Al Sadd jugó Agustín Soria

22 de octubre 2025 - 8:56hs

El reencuentro de Darwin Núñez con su excompañero de Liverpool Roberto Firmino

El uruguayo Darwin Núñez tuvo un ameno reencuentro con su excompañero de Liverpool de Inglaterra, el brasileño Roberto Firmino, en el enfrentamiento entre sus actuales equipos por la Liga de Campeones de Asia.

Al Hilal saudí, del atacante artiguenese, recibió a Al Sadd qatarí, donde juega el nacido en Maceio de 34 años de edad.

Ambos compartieron equipo en Liverpool en la temporada 2022/23, cuando Darwin recién había llegado y Firmino estaba próximo a salir del club.

En total jugaron juntos 17 partidos y el uruguayo anotó un gol tras asistencia de “Bobby”.

Jurgen Klopp, quien era DT de Liverpool en ese momento, habló de ambos en una reciente entrevista en la que repasó la llegada del uruguayo al club.

"Por supuesto, nos hubiera encantado ficharlo por menos dinero (pagaron 75 millones de euros, mas 25 millones en variables), pero en ese momento no era posible. Necesitamos un delantero. Solo queríamos tener una opción extra para delantero. Teníamos a Bobby (Firmino), siempre el mejor falso 9 del mundo, y ahora necesitábamos a alguien con un poco más de velocidad y cosas así, con acciones como las de Mo (Salah) y Sadio (Mané), que no estaba seguro si iba a seguir allí (finalmente se fue a Arabia)”, agregó.

“Lo fichamos todos juntos. No hay problema en admitir que quizá no funcionó tan bien como podría. De todas formas, sin Darwin, muchas cosas no habrían pasado. La mayor remontada de todos los tiempos en Newcastle, por ejemplo. Si, odio ese partido, me encanta ese día cuando él entró", agregó, en referencia al encuentro que remontaron 2-1 con tantos del uruguayo.

Triunfo de Al Hilal

Este martes, en el Kingdom Arena de Al Hilal, ambos se reencontraron y tuvieron una amena charla con sonrisas, en el marco del partido por la Champions asiática que terminó con triunfo 3-1 para los saudíes.

Darwin fue suplente, ingresó a los 78 minutos y le sacaron tarjeta amarilla.

En tanto, en Al Sadd jugó el uruguayo Agustín Soria, ex Defensor Sporting, quien entró a los 75'.

