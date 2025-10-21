Jurgen Klopp recordó su relación "fantástica" con Darwin Núñez, sus lágrimas en su último día y su fichaje en Liverpool: "Quizá no funcionó tan bien, pero sin Darwin muchas cosas no habrían pasado"

El ex entrenador de Liverpool, Jurgen Klopp, recordó el fichaje del uruguayo Darwin Núñez y cómo fue su relación "fantástica" con el delantero en el tiempo en el que coincidieron en el equipo de Anfield.

Klopp recordó su relación en una extensa entrevista a “El diario de un CEO” con Steven Bartlett, quien le recordó que el uruguayo no estaba muy feliz en el último día del entrenador en Liverpool.

“Tuvimos una relación absolutamente buena , tan buena como puedes serlo con un delantero que no está marcando tan a menudo como él quisiera, como la gente quiere, y como creo que podría haber hecho. Y con un delantero que no jugó tan a menudo como él quería, ¿cómo puedes tener una relación fantástica así?”, señaló .

El alemán dijo que no vio la imagen de Darwin llorando en su último partido. “No vi esa foto, escuché sobre ella. Si él se hubiera quedado ahí y hubiera sido el número uno, y saltando detrás de mí, llorando desconsoladamente y abrazándome durante 10 minutos, yo hubiera pensado: vale, ¿qué está pasando aquí?”.

“Situación completamente normal”, agregó. Luego, Klopp se refirió a las dificultades para gestionar a un grupo de futbolistas. “Mi primera preocupación no puede ser complacer a todos, simplemente no es posible en este trabajo. Es fácil: el primer problema empieza con 25 jugadores y once puestos titulares. Lo siento, hay más jugadores descontentos que los que logras hacer felices. Ahí es donde empieza el problema y así que tienes que superar eso”.

“Y estoy bastante seguro que él tuvo momentos increíbles en Liverpool, tuvimos momentos increíbles juntos, y en mi último día, si yo hubiera sido él, hubiera pensado: ‘Ok, vamos, el próximo es una nueva oportunidad para mí’. Porque los jugadores hacen eso, si les va realmente bien no es que piensen gracias al entrenador, sino les va bien piensan está bien, no me pone lo suficiente, no es mi culpa, bla,bla, bla, ese tipo de cosas”, agregó.

“Somos humanos, todos somos iguales, así que no es que sean especiales. En ese momento ya algunos de ellos piensas así. Tengo que hacer más”, agregó. “No siempre puedes tener armonías, y flores, y todas esas cosas. Es un entorno competitivo y tienes que rendir para conseguir lo que crees que mereces”, agregó.

El fichaje de Darwin Núñez por Liverpool

Klopp también contó cómo fue el fichaje de Darwin Núñez. “Lo decidimos exactamente como antes, lo decidimos todos juntos involucrados en ese proceso. Y sí, así es como es hoy en día".

"Por supuesto, nos hubiera encantado ficharlo por menos dinero (pagaron 75 millones de euros, mas 25 millones en variables), pero en ese momento no era posible. Necesitamos un delantero. Solo queríamos tener una opción extra para delantero. Teníamos a Bobby (Firmino), siempre el mejor falso 9 del mundo, y ahora necesitábamos a alguien con un poco más de velocidad y cosas así, con acciones como las de Mo (Salah) y Sadio (Mané), que no estaba seguro si iba a seguir allí (finalmente se fue a Arabia)”, agregó.

“Lo fichamos todos juntos. No hay problema en admitir que quizá no funcionó tan bien como podría. De todas formas, sin Darwin, muchas cosas no habrían pasado. La mayor remontada de todos los tiempos en Newcastle, por ejemplo. Si, odio ese partido, me encanta ese día cuando él entró", agregó, en referencia al encuentro que remontaron 2-1 con tantos del uruguayo.