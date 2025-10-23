Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028; mirá los detalles del acuerdo y el anuncio especial que hizo el club

Lionel Messi renovó con Inter Miami Inter Miami

Lionel Messi continuará su carrera en Inter Miami, luego de que el club haya hecho oficial la renovación del contrato del argentino hasta 2028, a través de un video en el que el rosarino firma el vínculo en el nuevo estadio del equipo, el Freedom Park, que se inaugurará el próximo año.

El Inter Miami hizo oficial la renovación de contrato con el mensaje 'He's home' (Está en casa) acompañado por un vídeo en el que se ve a Messi, de 38 años, vestido con traje azul oscuro, sentarse a una mesa y firmar el acuerdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1981375410190327923&partner=&hide_thread=false HE’S HOME. pic.twitter.com/AUMJJYR5pF — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 23, 2025 En el desarrollo del video se ve como Messi se encuentra en el centro del Freedom Park, el estadio que el Inter Miami está edificando en la zona del aeropuerto de la ciudad y cuyas obras terminarán en 2026.

"Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí. Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado, para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular", manifestó Messi desde el nuevo estadio.

Lionel Messi extiende su estadía en Miami Tras su extensa estadía en Barcelona y un breve paso por el fútbol francés con la camiseta del París Saint Germain, Messi arribó en Miami a mediados del 2023 y firmó un contrato que se extendía hasta diciembre de este año. Desde entonces, el argentino sumó 71 goles y 36 asistencias en 82 partidos, teniendo en cuenta que ganó la Leagues Cup y la MLS Supporters’ Shield.