Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MLS

Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028; mirá los detalles del acuerdo y el anuncio especial que hizo el club

Inter Miami hizo oficial la renovación de Lionel Messi y lo informó a través de un video en el nuevo estadio del equipo estadounidense

23 de octubre 2025 - 13:46hs
Lionel Messi renovó con Inter Miami

Lionel Messi renovó con Inter Miami

Inter Miami

Lionel Messi continuará su carrera en Inter Miami, luego de que el club haya hecho oficial la renovación del contrato del argentino hasta 2028, a través de un video en el que el rosarino firma el vínculo en el nuevo estadio del equipo, el Freedom Park, que se inaugurará el próximo año.

El Inter Miami hizo oficial la renovación de contrato con el mensaje 'He's home' (Está en casa) acompañado por un vídeo en el que se ve a Messi, de 38 años, vestido con traje azul oscuro, sentarse a una mesa y firmar el acuerdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1981375410190327923&partner=&hide_thread=false

En el desarrollo del video se ve como Messi se encuentra en el centro del Freedom Park, el estadio que el Inter Miami está edificando en la zona del aeropuerto de la ciudad y cuyas obras terminarán en 2026.

"Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí. Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado, para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular", manifestó Messi desde el nuevo estadio.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi 
FÚTBOL

Lionel Messi ganó el Botín de Oro de la MLS y llegó a 889 goles en su carrera; así está la lucha goleadora con Cristiano Ronaldo, quien también anotó en esta fecha en Arabia Saudita

Jugadores de Argentina tras perder la final del Mundial sub 20
MUNDIAL SUB 20

El sentido mensaje de Lionel Messi para consolar a los jugadores de la selección argentina sub 20 tras perder la final del Mundial ante Marruecos

Lionel Messi extiende su estadía en Miami

Tras su extensa estadía en Barcelona y un breve paso por el fútbol francés con la camiseta del París Saint Germain, Messi arribó en Miami a mediados del 2023 y firmó un contrato que se extendía hasta diciembre de este año. Desde entonces, el argentino sumó 71 goles y 36 asistencias en 82 partidos, teniendo en cuenta que ganó la Leagues Cup y la MLS Supporters’ Shield.

Temas:

Lionel Messi Inter Miami Miami

Seguí leyendo

Las más leídas

Salió el fallo del TAS y no consideró el reclamo de Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio
NACIONAL

Salió el fallo del TAS y no consideró el reclamo de Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La excelente noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol con el retorno de un futbolista muy esperado

Sebastián Fernández habló con Referí sobre su carrera futbolística y de varios temas más
ENTREVISTA

"Tenía todo lo que quería, pero estaba muy angustiado, no disfrutaba, sin saber por qué": Sebastián Fernández contó cómo la meditación lo ayudó a salir de un momento complicado cuando jugaba en Nacional

Archivo: David Terans festeja su gol para Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay
INCENDIO

Cabaña de David Terans en Las Vegas se incendió: la casa del jugador de Peñarol tuvo pérdidas totales

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos