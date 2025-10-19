Lionel Messi ganó el Botín de Oro de la MLS y llegó a 889 goles en su carrera; así está la lucha goleadora con Cristiano Ronaldo, quien también anotó en esta fecha en Arabia Saudita

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen siendo referencia en el mundo del fútbol y su rivalidad continúa marcando una época. Con 38 y 40 años, respectivamente, los dos siguen haciendo goles de todos colores y asombran a los amantes de este deporte.

El portugués, tiene el récord de tantos con un número que asombra.

Cristiano Ronaldo lleva 949 goles con el tremendo golazo que convirtió este viernes para Al-Nassr de Arabia Saudita.

Lionel Messi no se quiere quedar atrás. Con 38 años, el astro argentino convirtió un nuevo hat trick este sábado a la noche en la victoria de Inter Miami 5-2 ante Nashville jugando como visitante por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y en el que Luis Suárez disputó los 90 minutos.

La Pulga lleva convertidos 889 goles y está en segundo lugar de los máximos goleadores en la historia del fútbol.

Messi llegó a esa cifra en 1.129 encuentros disputados en toda su carrera.

Cristiano Ronaldo anotó dos tantos para Portugal al inicio de esta semana que termina, por las Eliminatorias europeas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, y luego lo hizo el viernes para Al-Nassr.

Messi, a su vez, logró este sábado el Botín de Oro de la MLS con 29 goles en 28 partidos en la temporada regular.