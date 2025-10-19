Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Lionel Messi ganó el Botín de Oro de la MLS y llegó a 889 goles en su carrera; así está la lucha goleadora con Cristiano Ronaldo, quien también anotó en esta fecha en Arabia Saudita

Los dos grandes astros siguen siendo referencia mundial pese a que tienen 38 y 40 años

19 de octubre 2025 - 12:37hs
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi 

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen siendo referencia en el mundo del fútbol y su rivalidad continúa marcando una época. Con 38 y 40 años, respectivamente, los dos siguen haciendo goles de todos colores y asombran a los amantes de este deporte.

El portugués, tiene el récord de tantos con un número que asombra.

Cristiano Ronaldo lleva 949 goles con el tremendo golazo que convirtió este viernes para Al-Nassr de Arabia Saudita.

Tres goles de Messi

Lionel Messi no se quiere quedar atrás. Con 38 años, el astro argentino convirtió un nuevo hat trick este sábado a la noche en la victoria de Inter Miami 5-2 ante Nashville jugando como visitante por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y en el que Luis Suárez disputó los 90 minutos.

Diego Forlán
FÚTBOL

Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas en el clásico entre Old Boys y Old Christians de la Liga Universitaria, y fue internado

Rodrigo Bentancur festeja un gol para Tottenham Hotspur ante Aston Villa por la Premier League
INGLATERRA

Mirá el gol que le anotó Rodrigo Bentancur al Dibu Martínez con Tottenham Hotspur por la Premier League

La Pulga lleva convertidos 889 goles y está en segundo lugar de los máximos goleadores en la historia del fútbol.

Messi llegó a esa cifra en 1.129 encuentros disputados en toda su carrera.

Cristiano Ronaldo anotó dos tantos para Portugal al inicio de esta semana que termina, por las Eliminatorias europeas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, y luego lo hizo el viernes para Al-Nassr.

Messi, a su vez, logró este sábado el Botín de Oro de la MLS con 29 goles en 28 partidos en la temporada regular.

