Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Diego Godín debutó con dos goles en la Liga Universitaria para dar vuelta el partido en la hora; mirá el tanto del empate que comenzó la remontada

El excapitán de la selección uruguaya jugó como volante y fue decisivo para su nuevo equipo, La Escapada

19 de octubre 2025 - 16:13hs

Diego Godín volvió a vestirse de futbolista este domingo en lo que fue su debut en la Liga Universitaria para jugar en su nuevo equipo, La Escapada, y lo hizo de muy buena manera, anotando dos goles para la remontada y el triunfo final.

El excapitán de la selección uruguaya disfrutó de su primer encuentro en el equipo que disputa la Divisional D en el torneo de la liga.

Un partido para el recuerdo de Godín

Luego de lo que fue su retiro como futbolista profesional, Diego Godín fue campeón con Porongos de Flores de la Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League
INGLATERRA

Mirá por qué Darwin Núñez fue tendencia este domingo entre los hinchas de Liverpool, tras la derrota en el clásico ante Manchester United por la Premier League

El festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

El récord que buscará Peñarol hoy contra Wanderers por el Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo

No obstante, ahora comenzó una nueva etapa jugando por la Liga Universitaria.

Su equipo, La Escapada, perdía 1-0 ante El Chorro, y llegó el empate de Godín -quien jugó como volante- con un zurdazo cruzado a la entrada del área.

Y cuando se terminaba el encuentro y se disputaban los minutos de adición, llegó otro tanto del Faraón para el 2-1 y la victoria en su primer compromiso con esta camiseta.

Temas:

diego godin selección uruguaya Diego Forlán

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones
LIGA AUF URUGUAYA

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones

Pablo Peirano y Lucas Villalba
NACIONAL

Pablo Peirano se sorprendió en la conferencia de prensa cuando le dieron la noticia que Gonzalo Carneiro había llegado a la quinta amarilla

Maxi Gómez celebra uno de sus goles contra Miramar Misiones
ALERTA

El susto que dio Maxi Gómez en el triunfo ante Miramar Misiones: qué ocurrió con el delantero de Nacional

El festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

El récord que buscará Peñarol hoy contra Wanderers por el Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos