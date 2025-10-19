Diego Godín debutó con dos goles en la Liga Universitaria para dar vuelta el partido en la hora; mirá el tanto del empate que comenzó la remontada

Diego Godín volvió a vestirse de futbolista este domingo en lo que fue su debut en la Liga Universitaria para jugar en su nuevo equipo, La Escapada, y lo hizo de muy buena manera, anotando dos goles para la remontada y el triunfo final.

El excapitán de la selección uruguaya disfrutó de su primer encuentro en el equipo que disputa la Divisional D en el torneo de la liga.

Cabe recordar que este sábado, su excompañero de tantos años en la celeste, Diego Forlán, sufrió la fractura de tres costillas jugando también por la Liga Universitaria, aunque en la A.

Luego de lo que fue su retiro como futbolista profesional, Diego Godín fue campeón con Porongos de Flores de la Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

No obstante, ahora comenzó una nueva etapa jugando por la Liga Universitaria.

Su equipo, La Escapada, perdía 1-0 ante El Chorro, y llegó el empate de Godín -quien jugó como volante- con un zurdazo cruzado a la entrada del área.

Y cuando se terminaba el encuentro y se disputaban los minutos de adición, llegó otro tanto del Faraón para el 2-1 y la victoria en su primer compromiso con esta camiseta.