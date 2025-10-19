Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Giorgian De Arrascaeta no perdonó y anotó para Flamengo ante Palmeiras en un partido clave; mirá el gol

El media punta uruguayo fue titular en un encuentro trascendente, a solo tres días de tener que jugar contra Racing de Avellaneda por la semifinal de la Copa Libertadores de América

19 de octubre 2025 - 16:43hs

El media punta uruguayo Giorgian De Arrascaeta anotó el 1-0 de Flamengo contra Palmeiras en el partido más esperado de los últimos años por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, en el que estaba en juego la punta del mismo y que los cariocas vencieron 3-2.

A solo tres días de jugar el encuentro de ida por las semifinales de la Copa Libertadores de América contra Racing de Avellaneda, el equipo rubronegro debió disputar este compromiso con todos sus titulares.

Flamengo será local contra el equipo argentino el próximo miércoles 22 a la hora 21.30 en el Estadio Maracaná, el mismo en el que se disputó el compromiso de este domingo.

El nuevo gol de De Arrascaeta

Giorgian De Arrascaeta fue el único de los cuatro uruguayos de Flamengo que fue titular ante Palmeiras.

Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League
INGLATERRA

Mirá por qué Darwin Núñez fue tendencia este domingo entre los hinchas de Liverpool, tras la derrota en el clásico ante Manchester United por la Premier League

El festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

El récord que buscará Peñarol hoy contra Wanderers por el Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo

En el banco de suplentes comenzó el partido Guillermo Varela, en tanto que quedaron fuera de la convocatoria Nicolás De la Cruz y Matías Viña.

En un partido que tuvo de todo con muchas idas y vueltas, y protestas al árbitro en cada jugada, De Arrascaeta abrió el marcador.

Sucedió a los 9 minutos tras un enorme pase de Pedro que lo dejó de cara al arquero paulista.

Además, cuando se terminaba el primer tiempo, De Arrascaeta le devolvió la gentileza y le dio la asistencia a Pedro para que marcara el 3-1.

El uruguayo jugó hasta los 60 minutos cuando fue sustituido por el ecuatoriano Gonzalo Plata.

Finalmente, en los minutos de adición, Gustavo Gómez, el paraguayo y capitán, descontó para Palmeiras, por lo que el encuentro terminó ganándolo Flamengo 3-2.

Temas:

Giorgian De Arrascaeta Flamengo Palmeiras Brasileirao Guillermo Varela Nicolás De la Cruz Matías Viña Copa Libertadores

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones
LIGA AUF URUGUAYA

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones

Pablo Peirano y Lucas Villalba
NACIONAL

Pablo Peirano se sorprendió en la conferencia de prensa cuando le dieron la noticia que Gonzalo Carneiro había llegado a la quinta amarilla

Maxi Gómez celebra uno de sus goles contra Miramar Misiones
ALERTA

El susto que dio Maxi Gómez en el triunfo ante Miramar Misiones: qué ocurrió con el delantero de Nacional

El festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

El récord que buscará Peñarol hoy contra Wanderers por el Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos