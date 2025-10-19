Giorgian De Arrascaeta no perdonó y anotó para Flamengo ante Palmeiras en un partido clave; mirá el gol

El media punta uruguayo Giorgian De Arrascaeta anotó el 1-0 de Flamengo contra Palmeiras en el partido más esperado de los últimos años por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, en el que estaba en juego la punta del mismo y que los cariocas vencieron 3-2.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

A solo tres días de jugar el encuentro de ida por las semifinales de la Copa Libertadores de América contra Racing de Avellaneda, el equipo rubronegro debió disputar este compromiso con todos sus titulares.

Flamengo será local contra el equipo argentino el próximo miércoles 22 a la hora 21.30 en el Estadio Maracaná, el mismo en el que se disputó el compromiso de este domingo.

Giorgian De Arrascaeta fue el único de los cuatro uruguayos de Flamengo que fue titular ante Palmeiras.

PEÑAROL El récord que buscará Peñarol hoy contra Wanderers por el Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo

INGLATERRA Mirá por qué Darwin Núñez fue tendencia este domingo entre los hinchas de Liverpool, tras la derrota en el clásico ante Manchester United por la Premier League

En el banco de suplentes comenzó el partido Guillermo Varela, en tanto que quedaron fuera de la convocatoria Nicolás De la Cruz y Matías Viña.

En un partido que tuvo de todo con muchas idas y vueltas, y protestas al árbitro en cada jugada, De Arrascaeta abrió el marcador.

Sucedió a los 9 minutos tras un enorme pase de Pedro que lo dejó de cara al arquero paulista.

Además, cuando se terminaba el primer tiempo, De Arrascaeta le devolvió la gentileza y le dio la asistencia a Pedro para que marcara el 3-1.

El uruguayo jugó hasta los 60 minutos cuando fue sustituido por el ecuatoriano Gonzalo Plata.

Finalmente, en los minutos de adición, Gustavo Gómez, el paraguayo y capitán, descontó para Palmeiras, por lo que el encuentro terminó ganándolo Flamengo 3-2.