El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

El sorpresivo saludo de Giorgian De Arrascaeta a un goleador argentino: "Dale gordooooo; que los cumplas feliz"

El futbolista de Flamengo, se acordó de un excompañero suyo y le envió un mensaje por este día tan especial para él

14 de octubre 2025 - 16:07hs
Giorgian De Arrascaeta saludó a Wanchope Ábila por su cumpleaños

Giorgian De Arrascaeta vive jornadas muy especiales en Flamengo, ya que como anunció Referí este martes, llegó a un acuerdo con el club para firmar un nuevo contrato por el que se vinculará con la institución brasileña hasta diciembre de 2028 y pasará a percibir uno de los sueldos más importantes.

De esa manera, tanto él como su representante, Daniel Fonseca, quedaron muy conformes con el nuevo contrato firmado con el club que tiene nada menos que 50 millones de hinchas en Brasil y en el que el uruguayo es ídolo total.

El saludo de De Arrascaeta a Wanchope Ábila

Giorgian De Arrascaeta entrenó este martes con sus compañeros de Flamengo.

Cabe destacar que van punteros en el Brasileirao y deberán enfrentar a Racing de Avellaneda por las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Por otra parte, este martes, saludó a un viejo compañero suyo en Brasil.

Giorgian De Arrascaeta felicitó a Wanchope Ábila, el goleador argentino, porque cumple 36 años.

Ambos fueron compañeros en 2016 y 2017 en Cruzeiro de Belo Horizonte.

"Dale gordooooo; que los cumplas feliz", escribió De Arrascaeta en su cuenta de Instagram.

de arrascaeta

Giorgian De Arrascaeta Flamengo Ramón Wanchope Ábila Daniel Fonseca

