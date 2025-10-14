El motivo por el que Nicolás De la Cruz no puede jugar con Flamengo el clásico ante Botafogo

El festejo de Nicolás De la Cruz

El volante Nicolás De la Cruz no jugará el clásico entre Flamengo y Botafogo este miércoles a la hora 19.30 en el Estadio Olímpico Nilton Santos por el Campeonato Brasileiro, el Brasileirao por razones de resguardar su cuerpo de futuras lesiones.

Según informan medios brasileños, el futbolista ya está mucho mejor de su lesión crónica de rodilla.

Tanto es así que ya ha vuelto a jugar hace más de un mes.

Los medios de Brasil subrayan el problema que tiene Nicolás De la Cruz para poder jugar el clásico entre Flamengo y Botafogo de este miércoles.

Es que el escenario del Fogao tiene gramado sintético.

La comisión técnica de Flamengo tuvo que retirar del clásico al uruguayo porque sus problemas crónicos específicos de rodilla, lo pueden llevar a agravar más los problemas físicos que tiene.

En ese contexto, Nicolás De la Cruz no jugará un partido crucial para Flamengo que busca seguir en la punta del Brasileirao.