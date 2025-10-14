Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

El motivo por el que Nicolás De la Cruz no puede jugar con Flamengo el clásico ante Botafogo

El futbolista uruguayo se pierde un encuentro crucial de su equipo que busca mantener la punta del Brasileirao

14 de octubre 2025 - 18:13hs
El festejo de Nicolás De la Cruz

El festejo de Nicolás De la Cruz

Foto: AFP

El volante Nicolás De la Cruz no jugará el clásico entre Flamengo y Botafogo este miércoles a la hora 19.30 en el Estadio Olímpico Nilton Santos por el Campeonato Brasileiro, el Brasileirao por razones de resguardar su cuerpo de futuras lesiones.

Según informan medios brasileños, el futbolista ya está mucho mejor de su lesión crónica de rodilla.

Tanto es así que ya ha vuelto a jugar hace más de un mes.

La ausencia de Nicolás De la Cruz

Los medios de Brasil subrayan el problema que tiene Nicolás De la Cruz para poder jugar el clásico entre Flamengo y Botafogo de este miércoles.

Fede Valverde ante Pachuca en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

Se conocieron los sueldos anuales de los futbolistas de Real Madrid y Federico Valverde ocupa un lugar de privilegio

Sebastián Soria recibe instrucciones de su técnico de Qatar, el español Julen Lopetegui, para ingresar por las Eliminatorias asiáticas
FÚTBOL

El futbolista uruguayo que con casi 42 años, clasificó este martes al Mundial 2026 con otra selección

Es que el escenario del Fogao tiene gramado sintético.

La comisión técnica de Flamengo tuvo que retirar del clásico al uruguayo porque sus problemas crónicos específicos de rodilla, lo pueden llevar a agravar más los problemas físicos que tiene.

En ese contexto, Nicolás De la Cruz no jugará un partido crucial para Flamengo que busca seguir en la punta del Brasileirao.

Temas:

Nicolás De la Cruz Brasileirao Flamengo Botafogo

Seguí leyendo

Las más leídas

Santiago Véscovi
LIGA URUGUAYA

Nacional 62-87 Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol: paliza del aurinegro que cortó una racha de cinco clásicos sin ganarle al tricolor

El Estadio Luis Tróccoli
CLAUSURA

La Mesa Ejecutiva fijó la fecha 13 del Torneo Clausura y Cerro vs Peñarol hasta ahora se juega en el Tróccoli

Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro
CANCHA EN DUDA

Cerro tiene dos ofertas para llevar a Peñarol al interior pero no descarta acordar para ir al Centenario, dijo Alfredo Jaureguiverry

Héctor Villalba
PEÑAROL

La lesión de Héctor "Tito" Villalba: la sanidad de Peñarol confirmó lo que le pasó y descartó el peor pronóstico; mirá lo que dijo Ignacio Ruglio

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos