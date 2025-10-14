Se conocieron los sueldos anuales de los futbolistas de Real Madrid y Federico Valverde ocupa un lugar de privilegio

Fede Valverde ante Pachuca en el Mundial de Clubes

Federico Valverde permaneció en Madrid entrenando con su club, Real Madrid, y no viajó con la selección uruguaya a Malasia para los dos partidos amistosos de la doble fecha FIFA de octubre, en los que venció 1-0 a República Dominicana y a Uzbekistán por 2-1. En tanto, en las últimas horas se dio a conocer el salario que percibe el uruguayo en el club merengue.

Luego de la pequeña tormenta que hubo cuando viajaron entre ida y vuelta, 14.000 km para jugar ante Kairat de Kazajistán por la Champions League, cuando el uruguayo dijo que no había nacido para jugar de lateral derecho y el técnico Xabi Alonso ni siquiera lo tuvo en cuenta, cuando venía de ser capitán en todos los encuentros anteriores, los problemas se arreglaron.

Valverde volvió a la titularidad y además, a jugar como lateral derecho, más allá de sus dichos.

El salario de Federico Valverde

La página alemana deportiva y especializada en estadísticas y fichajes, Transfermarkt, dio a conocer en las últimas horas los salarios de los principales futbolistas de Real Madrid.

Federico Valverde comparte el quinto lugar, solo por debajo de cuatro jugadores trascendentes.

Este es el ranking de los 10 futbolistas con mayor salario anual en Real Madrid:

1) Kylian Mbappé 31,3 millones de euros (US$ 36,3 millones)

2) David Alaba 22,5 millones de euros (US$ 26,1 millones)

3) Jude Bellingham 20,8 millones de euros (US$ 24,1 millones)

4) Vinícius Jr. 20, 8 millones de euros (US$ 24,1 millones)

5) Trent Alexander-Arnold 16,7 millones de euros (US$ 19,4 millones)

5) Federico Valverde 16,7 millones de euros (US$ 19,4 millones)

7) Thibaut Courtois 15 millones de euros (US$ 17,4 millones)

8) Eder Militao 14,6 millones de euros (US$ 17 millones)

9) Antonio Rüdiger 14,6 millones de euros (US$ 17 millones)

10) Eduardo Camavinga 12,5 millones (US$ 14,5 millones)