Cerro tiene dos ofertas para llevar a Peñarol al interior pero no descarta acordar para ir al Centenario, dijo Alfredo Jaureguiverry

El presidente de Cerro , Alfredo Jaureguiverry , dijo que su club tiene dos ofertas para llevar el partido contra Peñarol por la fecha 13 del Torneo Clausura al interior , luego de que se conociera que la Mesa Ejecutiva fijó el Estadio Luis Troccoli, pero no descarta acordar con el carbonero para que el encuentro se juegue en el Estadio Centenario.

Aunque ratificó que hasta el momento el partido se jugaría en el estadio de Cerro, Jaureguiverry afirmó que hay "dos lugares" del interior del país en los que se podría disputar el partido , ofrecidos por "empresarios que ya han hecho partidos" en esos lugares.

En una entrevista con La mañana del fútbol (El Espectador), el mandatario destacó que jugar en el interior "te sale un 20 por ciento" de lo que sale jugar en el Troccoli o el Centenario. "Un partido acá en el Centenario te sale 40.000 dólares, y lo único que le quito si juego en el Troccoli es el alquiler de la cancha" , y el precio pasa a los US$ 30.000.

Jaureguiverry prefirió no revelar los ofrecimientos , aunque afirmó que Cerro tiene "una muy buena experiencia" en el Atilio Paiva Olivera de Rivera , lugar que el equipo utilizó en la Copa Libertadores 2010 para su partido contra el Internacional de Porto Alegre.

De todas formas, al presidente le cuestionaron que Peñarol deberá estar de acuerdo con ir al interior para que el partido se juegue en alguno de estos dos lugares. En ese sentido, conversó sobre la posibilidad de negociar con el carbonero para llevar el partido al Centenario.

Según el mandatario, Cerro tiene la "experiencia" de cobrar "en torno a los 200.000 dólares" por ir al Centenario, y adelantó que hoy por hoy no pueden "ir por la mitad". Consultado sobre si aceptaría una oferta de US$ 150.000, explicó que a eso debería descontarle los US$ 40.000 de costos y le quedarían algo más de 100.000 dólares, cuando "para ir al interior, fuera de gastos te dan un poco más de eso".

"Lo que tenemos (que hacer) es tratar que sea lo mejor para la institución. Si Cerro debe salir los socios van gratis", continuó Jaureguiverry, quien aclaró que cuando negocia con alguien busca que queden "los dos satisfechos".

Al presidente de Cerro también le preguntaron si a Peñarol le va a salir más caro no haber aceptado negociar la salida al Centenario a principios de 2025, cuando el equipo necesitaba dinero para comenzar la temporada. "No soy de pasar facturas", contestó, y afirmó que "hay que negociar, no hay apuro".

La versión del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, y la posibilidad de jugar sin público carbonero

20241201 Ignacio Ruglio Peñarol Fénix última fecha Torneo Clausura 2024. Foto: Inés Guimaraens Ignacio Ruglio Foto: Inés Guimaraens

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, confirmó que están en negociación con Cerro para cambiar la localía del próximo partido entre ambos equipos, en dos semanas.

“Lo vamos a saber hoy (martes) durante el día. Ayer hablamos varias veces con don Alfredo (Jaureguiverry) y hoy durante el día vamos a definir”, señaló a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

Ruglio dijo que aún no está definido el tema y señaló que desde Nacional presionan para que Cerro no cambie de escenario.

“Es como en los períodos de pases, cuando lo tenga firmado, te digo. Porque como en todas las cosas del fútbol también hay gente del otro lado para que el acuerdo no prospere, haciendo coas para igualar el acuerdo, es parte del juego diario. Por esos las coas se demoran y no hay nada malo en eso”, dijo.

Consultado por si Nacional estaba intercediendo en la negociación para empatar la propuesta aurinegra, dijo: “O empatar o complicar, no hay nada malo en eso. Intentar que nosotros no juguemos ahí. Es parte del juego, parte de lo que se hace de ambas veredas y no hay nada malo en eso”.

“Nosotros tenemos forma de decirle: ‘si vas para ahí van a tener solo recaudación locataria y se van a perder X cantidad de dinero’. Y del otro lado llaman para decir nosotros estamos si lo llevan al Cerro para colaborar. Nada nuevo en el mundo del fútbol, cada cual moviendo su ficha y haciendo su juego”, expresó.

Ante la pregunta de por qué solo iba a haber público local, Ruglio señaló que hay una recomendación de seguridad para ese partido de que no hayan hinchas aurinegros.