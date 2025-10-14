La Policía destruyó más de dos toneladas de estupefacientes incautados tras operación antidrogas en Montevideo

El Ministerio del Interior llevó a cabo la destrucción de más de dos toneladas de drogas incautadas en el marco de la operación Nueva Era, realizada el pasado 3 de agosto en la zona de Punta de Espinillo, Montevideo. Durante el operativo, se destruyeron 1.951.676,2 gramos de cocaína, 4.292,8 gramos de pasta base y 115,7 gramos de marihuana.

La incautación de estas sustancias fue el resultado de un procedimiento conjunto llevado adelante por la Dirección General para la Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, con el apoyo de la Prefectura Naval, la Guardia Republicana, la Policía Científica y el Centro de Comando Unificado.

Un golpe al narcotráfico El valor de la droga incautada en el mercado local se estima en alrededor de 15 millones de dólares, aunque en sus destinos internacionales podría superar los 50 millones de dólares, lo que resalta la magnitud del golpe al narcotráfico. La operación también contó con la participación del Instituto Técnico Forense y la presencia de autoridades del Ministerio de Salud Pública.

El procedimiento fue parte de los esfuerzos del gobierno para combatir el tráfico de drogas en Uruguay y sus conexiones internacionales. La destrucción de estas sustancias no solo simboliza un importante avance en la lucha contra el narcotráfico, sino también el compromiso de las autoridades por reducir la circulación de drogas en las calles y el mercado ilegal.

