/ Nacional / PUNTA ESPINILLO

La Policía destruyó más de dos toneladas de estupefacientes incautados tras operación antidrogas en Montevideo

El valor de la droga incautada en el mercado local se estima en alrededor de 15 millones de dólares, aunque en sus destinos internacionales podría superar los 50 millones de dólares

14 de octubre 2025 - 14:04hs
La incautación de estas sustancias fue el resultado de un procedimiento conjunto llevado adelante por la Dirección General para la Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, con el apoyo de la Prefectura Naval, la Guardia Republicana, la Policía Científica y el Centro de Comando Unificado.

Un golpe al narcotráfico

El valor de la droga incautada en el mercado local se estima en alrededor de 15 millones de dólares, aunque en sus destinos internacionales podría superar los 50 millones de dólares, lo que resalta la magnitud del golpe al narcotráfico. La operación también contó con la participación del Instituto Técnico Forense y la presencia de autoridades del Ministerio de Salud Pública.

El procedimiento fue parte de los esfuerzos del gobierno para combatir el tráfico de drogas en Uruguay y sus conexiones internacionales. La destrucción de estas sustancias no solo simboliza un importante avance en la lucha contra el narcotráfico, sino también el compromiso de las autoridades por reducir la circulación de drogas en las calles y el mercado ilegal.

Embed - La Policía destruyó más de dos toneladas de drogas incautadas en la operación Nueva Era

Temas:

policía Droga Montevideo Ministerio del Interior

