Nacional juega su último partido en el Gran Parque Central en 2025; mirá sus porcentajes como local y visitante

Nacional tendrá este fin de semana su último partido en su casa, el Gran Parque Central , cuando se mida a Miramar Misiones este sábado a las 18:30 horas por fecha 12 del Torneo Clausura.

Luego del encuentro ante los cebritas, equipo que lucha para zafar del descenso y que viene de empatarle 2-2 a Peñarol en Durazno, Nacional disputará los últimos tres partidos del Torneo Clausura en condición de visitante .

Esos partidos serán ante Wanderers en la fecha 13ª, en la que los albos irán al Parque Viera, escenario que ya está fijado por los del Prado, quienes también buscan sumar unidades para no complicarse en la zona baja de la tabla.

Los tres partidos de Nacional como visitante en el cierre del Clausura se deben a que en el Apertura los tricolores llegaron a un acuerdo con Cerro para cambiar la localía.

En aquel certamen, los albicelestes iban a ser locales, pero hubo un trato para cambiar y que los albos jugaran en el Parque, por lo que culminaron el último tramo del torneo con tres partidos de local.

“Teniendo presente que para el próximo encuentro nuestra institución no podrá contar con el Estadio Centenario para oficiar de local, se ha acordado con el Club Nacional de Football, el cambio de localías”, expresaron los presididos por Alfredo Jaureguiverry al comunicar el acuerdo en aquel momento.

“Se acordó, por tanto, que el Club Nacional de Football oficiará de local en el partido que se disputará el fin de semana por el Torneo Apertura y el Club Atlético Cerro será locatario en el encuentro por el Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo del 2025”, agrega la nota.

Ahora la historia es al revés y Nacional cerrará con los tres partidos de visitante.

El partido ante Cerro será en el Estadio Centenario.

Mientras que el último partido de los albos será ante Defensor Sporting en el Franzini, por la 15ª fecha, partido que tendrá el morbo de que Maximiliano Gómez volverá al estadio violeta luego de dejar el club para firmar con los albos en el período de pases de mitad de año.

Los números de Nacional en el Gran Parque Central

En lo que transcurrió de la Liga AUF Uruguaya 2025, Nacional solo perdió un partido de local en el Gran Parque Central (no se cuenta la derrota ante Plaza Colonia en el marco de la Copa AUF Uruguay).

Fue ante Juventud de Las Piedras en el 2-1 del pasado 30 de marzo por el Apertura. En ese torneo, en su casa, empató tres partidos, todos previos a la derrota ante los pedrenses, y luego ganó los cuatro siguientes. Sumó 15 puntos de 24 (62.5%).

En el Torneo Intermedio, Nacional ganó los cuatro partidos de local que jugó en su serie, con 12/12 puntos, 100% de efectividad de local.

Mientras que en el Clausura, sigue invicto en el Parque con cinco triunfos y un empate: 16 de 18 puntos, 88.8%.

Hasta el momento por la Liga AUF Uruguaya, Nacional de local en el Gran Parque Central suma 43 de 54 puntos, con 80% de puntos ganados en su casa.

El promedio baja en condición de visitante en esta temporada (10 ganados, dos derrotas y tres empates), con 33 puntos de 45 disputados, un porcentaje de 73.3%.